"Tôi sẽ chết, đúng không?" - cuộc gọi cuối cùng ám ảnh trong thảm kịch 11/9

Ngày 11/9/2001, gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Câu chuyện về ngày kinh hoàng ấy phần lớn được kể lại qua những đoạn video gây sốc và những hình ảnh tang thương về thảm kịch khủng bố chết chóc nhất tại Mỹ.

Những cuộc điện thoại, tin nhắn cuối cùng mà các nạn nhân để lại cũng cho thấy một bức tranh u buồn không kém khi sự tuyệt vọng, đau khổ của những người vô tội mắc kẹt trong tòa tháp đôi cháy ngùn ngụt, hay trên máy bay bị khủng bố khống chế. Đó là sự hoang mang, vỡ vụn khi thảm họa đột nhiên ập xuống đầu, cũng là những lời cuối cùng gửi tới người thân hay lời cầu cứu trong vô vọng.

Nhìn lại những khoảnh khắc thảm khốc trong vụ khủng bố 11/9 (Video: USA Today).

“Tôi nghĩ chúng tôi đang bị không tặc”

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy có chuyện bất thường xảy ra vào sáng 11/9 xuất hiện ngay sau 8h14, khi kiểm soát viên không lưu mất liên lạc vô tuyến với chuyến bay 11 của American Airlines.

5 phút sau, tiếp viên hàng không Betty Ong bắt đầu gọi cho nhân viên American Airlines để báo cáo về một vụ tấn công trên máy bay từ Boston đến Los Angeles.

Gần 3.000 người đã thiệt mạng trong thảm kịch (Ảnh: AFP).

“Buồng lái không trả lời. Có người bị đâm ở khoang hạng thương gia. Và tôi nghĩ có bình xịt hơi cay, chúng tôi không thể thở được. Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ chúng tôi đang bị không tặc tấn công", Ong cho biết.

Vài phút sau, các kiểm soát viên không lưu tại Boston nhận được 2 thông điệp từ Mohamed Atta, kẻ không tặc đang điều khiển chuyến bay 11, vô tình phát qua hệ thống liên lạc.

“Chúng tôi có vài chiếc máy bay. Cứ im lặng và các bạn sẽ ổn. Chúng tôi đang quay trở lại sân bay. Không ai được di chuyển. Mọi thứ sẽ ổn. Nếu các bạn cố làm bất cứ điều gì, các bạn sẽ tự đặt mình và máy bay vào tình thế nguy hiểm. Cứ im lặng", Atta nói, nghĩ rằng mình đang nói với hành khách chuyến bay 11.

Chuyến bay 11 chở 76 hành khách, 11 thành viên phi hành đoàn, 5 kẻ không tặc và khoảng 37.854 lít nhiên liệu máy bay trong hành trình xuyên lục địa.

Lúc 8h46, chuyến bay 11 đâm vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), ở khu vực giữa tầng 93 và 99, rồi bùng lên thành một quả cầu lửa khổng lồ.

Xác máy bay cháy rơi xuống đã chặn lối tiếp cận cả 3 cầu thang thoát hiểm từ tầng 92 trở lên, khiến hàng trăm người mắc kẹt ở các tầng phía trên.

Chỉ vài phút sau vụ đâm, hệ thống 911 của thành phố New York tràn ngập các cuộc gọi. Khoảng 8h50, một trong những cuộc gọi 911 đầu tiên được ghi âm từ bên trong tháp Bắc đến từ Christopher Hanley, 35 tuổi, khi đó đang tham dự một hội nghị tại nhà hàng Windows on the World ở tầng 106.

“Có khói và tình hình khá tệ. Chúng tôi không thể xuống cầu thang. Có khoảng 100 người ở đây", Hanley bình tĩnh nói với tổng đài viên.

Cả Hanley lẫn tổng đài viên 911 đều chưa hay biết rằng, một máy bay đã đâm vào tòa tháp, họ chỉ biết đã xảy ra một vụ nổ nào đó. Ngay cả một số người chứng kiến vụ đâm máy bay cũng cho rằng đó là một tai nạn.

Tổng đài viên 911 nối máy cho Hanley với nhân viên điều phối của sở cứu hỏa. Người này bảo anh ở nguyên vị trí và “cứ bình tĩnh chờ”. Những lời cuối cùng của Hanley trong cuộc gọi là: “Được rồi, làm ơn nhanh lên".

Jim Gartenberg, một giám đốc điều hành trong lĩnh vực bất động sản, vừa nhận một công việc mới và đến Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9 để dọn bàn làm việc. Bị mắc kẹt ở tầng 86 của Tháp Bắc, Gartenberg gọi điện thoại nhiều lần nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ.

Gartenberg không bao giờ thoát khỏi Tháp Bắc, nhưng anh đã kịp nói chuyện với Jill lần cuối và nói với cô rằng anh yêu cô cùng cô con gái 2 tuổi Nicole đến nhường nào. Khi đó, Jill đang mang thai 3 tháng đứa con thứ 2 của họ.

“Nếu chuyện đó xảy ra, nó sẽ diễn ra rất nhanh”

Lúc 8h15, chuyến bay 175 chở 51 hành khách của United Airlines cất cánh từ Boston, cũng hướng đến Los Angeles. Peter và Sue Hanson cùng cô con gái Christine, 2 tuổi rưỡi, đang cùng bố mẹ đi Disneyland.

Tòa tháp đôi New York chìm trong khói bụi nhìn từ trên cao. (Ảnh: AFP)

Có 5 kẻ không tặc trên chuyến bay 175. Giống như trên chuyến bay 11, chúng tấn công phi hành đoàn và chiếm quyền kiểm soát buồng lái.

Peter Hanson gọi cho cha mình là C. Lee Hanson để báo tin máy bay bị không tặc tấn công. Hai cha con đều không biết rằng một máy bay đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, nhưng anh Peter có linh cảm khủng khiếp rằng việc đó sẽ xảy ra.

“Đừng lo lắng, bố ơi. Nếu chuyện đó xảy ra, nó sẽ diễn ra rất nhanh", anh nói.

Trong lúc Peter và cha nói chuyện, ông Lee đang xem truyền hình đưa tin về Tháp Bắc chìm trong khói. Đúng lúc đó, Peter bắt đầu lẩm bẩm: “Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi!”. Ông Lee kinh hoàng chứng kiến máy bay của con trai mình đâm thẳng vào tháp Nam.

Hai tòa tháp WTC trước khi sập xuống (Ảnh: AFP).

Julie Sweeney Roth không có cơ hội nói chuyện với chồng mình, Bryan Sweeney, một cựu phi công Hải quân Mỹ cũng có mặt trên chuyến bay 175. Nhưng khi trở về nhà, cô tìm thấy một tin nhắn thoại mà anh để lại vào sáng hôm đó bằng điện thoại gắn ở lưng ghế.

“Jules, anh đây, Bryan. Nghe này, anh đang ở trên một chiếc máy bay bị không tặc tấn công. Nếu mọi chuyện không ổn, anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em vô cùng. Anh muốn em sống tốt, tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ. Cả bố mẹ anh và tất cả mọi người nữa. Anh thực sự yêu em, và anh sẽ gặp em khi em đến đó", Sweeney nhắn gửi những lời cuối cùng.

“Tôi sẽ chết, đúng không?”

Khung cảnh bên trong Tháp Nam vô cùng khủng khiếp. Chuyến bay 175 mang khoảng 34.448 lít nhiên liệu máy bay, và cú đâm cùng vụ nổ đã châm ngòi những đám cháy dữ dội trên nhiều tầng, cắt đứt dây cáp thang máy và khiến 2 trong 3 cầu thang thoát hiểm không thể sử dụng. Một cầu thang vẫn có thể đi qua, cho phép một số người ở phía trên khu vực máy bay đâm vào thoát ra ngoài.

Melissa Doi đang ở tầng 83 của Tháp Nam khi chiếc máy bay thứ 2 đâm vào WTC. Người quản lý 32 tuổi của IQ Financial Systems gọi đến tổng đài 911 lúc 9h17, khoảng 15 phút sau vụ đâm.

Cuộc gọi cuối cùng của Doi là một trong những cuộc gọi đau đớn nhất và được phát lên tại phiên xét xử tuyên án chung thân đối với Zacarias Moussaoui, một kẻ đồng lõa trong vụ 11/9.

“Chưa có ai đến đây cả, và cả tầng này đang chìm trong lửa. Chúng tôi đang ở trên tầng này và không thể thở được, nóng khủng khiếp”, Doi nói với tổng đài viên.

Tổng đài viên cố giữ bình tĩnh cho Doi trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến, nhưng tình thế của cô vô cùng nguy cấp.

“Tôi sẽ chết, đúng không?”, Doi hỏi trong nước mắt.

“Không, không, không, không, không, không, thưa cô, hãy cầu nguyện”, tổng đài viên đáp.

“Tôi sẽ chết. Tôi biết mình sẽ chết”, Doi bật khóc.

Một lần nữa, tổng đài viên khuyên Doi hãy “nghĩ tích cực”, nhưng những lời cuối cùng mà người này nghe được trước khi đường dây ngắt là: “Ôi Chúa ơi, nóng quá. Tôi đang bị thiêu cháy".

“Bọn anh sẽ giành lại quyền kiểm soát máy bay”

Chậm hơn 25 phút so với lịch trình cất cánh, chuyến bay 93 của United Airlines vẫn đang ở trên không khi 3 chiếc máy bay bị không tặc tấn công khác lần lượt đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc.

Nỗi đau của những người phụ nữ khi chứng kiến cảnh tòa tháp bốc cháy ở New York (Ảnh: AFP).

Chuyến bay 93 là chuyến bay duy nhất mà hành khách và phi hành đoàn có thể chống trả những kẻ không tặc, ngăn chiếc máy bay tiếp cận mục tiêu dự kiến. Phần lớn động lực khiến họ chống trả đến từ thông tin nhận được qua các cuộc điện thoại với gia đình và những người khác trên mặt đất.

Alice Hoagland, mẹ của hành khách chuyến bay 93 Mark Bingham, nói chuyện với con trai ngay sau 9h37. Sau khi cuộc gọi bị ngắt, bà để lại một tin nhắn thoại cho con, cảnh báo rằng những chiếc máy bay bị không tặc khác đã được sử dụng làm vũ khí và thúc giục anh cố giành lại quyền kiểm soát máy bay.

“Tin tức báo là máy bay đã bị các phần tử khủng bố không tặc tấn công. Có khả năng chúng định sử dụng máy bay làm mục tiêu để đâm vào một địa điểm nào đó trên mặt đất, vì vậy nếu có thể, con hãy cố áp đảo những kẻ này. Bởi rất có thể chúng sẽ sử dụng máy bay làm vũ khí", Hoagland nói với con trai.

Deena Burnett nói chuyện với chồng là Tom Burnett, một hành khách khác trên chuyến bay 93, và nói với anh rằng Lầu Năm Góc đã bị tấn công. Sau này, bà nhớ lại đã nghe chồng truyền đạt thông tin đó cho những hành khách khác.

“Anh đang lập một kế hoạch. Bọn anh sẽ giành lại quyền kiểm soát máy bay", Tom nói với vợ.

CeeCee Lyles, một tiếp viên hàng không trên Chuyến bay 93 và từng là cảnh sát, để lại một tin nhắn thoại cho chồng là Lorne.

“Máy bay đã bị không tặc tấn công. Em đang cố giữ bình tĩnh. Chúng đã quay đầu và em nghe nói có những chiếc máy bay đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Em hy vọng có thể gặp lại anh. Em yêu anh, tạm biệt", Lyles nói.

Lyles gọi lại và có thể trao đổi với Lorne. Hai người cùng cầu nguyện, rồi Lyles kết thúc cuộc gọi bằng lời nhắn: “Nói với các con rằng mẹ yêu chúng. Bọn em chuẩn bị làm việc đó ngay bây giờ. Chuyện đó đang xảy ra!”.

Trong một cuộc gọi khác với tổng đài viên điện thoại, hành khách Todd Beamer hô lớn: “Mọi người sẵn sàng chưa? Tiến lên!”.

Bằng cách chống trả những kẻ không tặc và tìm cách xông vào buồng lái, hành khách cùng phi hành đoàn chuyến bay 93 đã ngăn máy bay tiếp cận mục tiêu ở thủ đô Washington, nơi các nhà điều tra cho rằng mục tiêu dự kiến có thể là tòa nhà Quốc hội hoặc Nhà Trắng.

Theo History, USA Today