Colombia cắt quan hệ ngoại giao với Iran

Bộ Ngoại giao Colombia ngày 24/9 cho biết quan hệ ngoại giao giữa nước này và Iran đã "chính thức bị cắt" từ ngày 19/9, sau khi Bogota xem xét những trụ cột trong chính sách đối ngoại về an ninh quốc gia, an ninh Tây Bán cầu và cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.

Colombia nêu một số lý do cho quyết định này, trong đó có việc Iran tấn công những nước vùng Vịnh không tham gia xung đột tại Trung Đông, tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như việc Tehran ngăn cản các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận cơ sở hạt nhân.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella trong cuộc họp báo tại Barranquilla ngày 8/9. Ảnh: AFP

Chính quyền tân Tổng thống Abelardo de la Espriella cũng cáo buộc chính phủ Iran có liên hệ với những tổ chức "khủng bố ma túy" đang đe dọa an ninh Colombia, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

Chính phủ Iran chưa bình luận về tuyên bố trên.

Quyết định cắt quan hệ ngoại giao không đồng nghĩa chấm dứt quan hệ lãnh sự giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Colombia cho biết quan hệ lãnh sự vẫn được duy trì theo các quy định của Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao và Công ước Vienna năm 1963 về Quan hệ Lãnh sự. Bogota sẽ thông báo cho Tehran các thủ tục cần thiết trong thời gian tới.

Quyết định được công bố gần hai tháng sau khi Tổng thống Espriella nhậm chức, kế nhiệm ông Gustavo Petro. Chính phủ mới tại Colombia đã thay đổi đáng kể chính sách đối ngoại theo hướng ủng hộ lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump.