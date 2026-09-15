Iran bác tin nối lại đàm phán với Mỹ, cấm 77 tàu lưu thông ở Hormuz

Theo Al Jazeera, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei đã bác bỏ những thông tin cho rằng Tehran đang nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ.

"Đừng để những tín hiệu không rõ ràng của tổng thống Mỹ làm phân tâm. Không có chuyện Iran thay đổi từ "không đàm phán" đến "chúng tôi sẵn sàng nói chuyện". Các lợi ích liên quan đến dầu mỏ và các eo biển đã thay đổi. Việc kiểm soát thiệt hại sẽ không ngăn được những gì sắp xảy ra. Sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng. Chấm hết!", ông Rezaei cho biết.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 14/9 tuyên bố Washington sẽ tiếp tục "nhắm mục tiêu vào những bên cung cấp hỗ trợ vật chất, công nghệ hoặc tài chính đối với Iran".

"Bộ Tài chính sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho chính quyền Tehran và sẽ tiếp tục xác định, phơi bày và cô lập những bên hỗ trợ Iran", ông Bessent nói.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Ngân hàng VTB của Nga, một tổ chức tài chính lớn thuộc sở hữu nhà nước đang hoạt động tại Iran, cáo buộc ngân hàng này hỗ trợ Tehran né tránh các lệnh trừng phạt.

Iran cấm 77 tàu lưu thông ở eo biển Hormuz

Tờ Iran International ngày 14/9 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới đây đã xác nhận về việc tàu chở dầu Algaya bốc cháy sau khi vướng phải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Tuy vậy, thông báo của IRGC không cho biết thời điểm tàu gặp nạn, cũng không đề cập tới tình trạng của thủy thủ đoàn.

Trước đó, Iran hôm qua đã công bố danh sách 77 tàu bị cấm lưu thông qua eo biển Hormuz. Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư (PGSA) nhấn mạnh rằng các tàu trong danh sách đã vi phạm quy định của Iran về an toàn hàng hải.

"Những con tàu trong danh sách này sẽ bị phạt tiền hoặc bị bắt giữ, thậm chí tịch thu nếu đi vào eo biển Hormuz. Ngoài ra, mọi phương tiện giao dịch hay trung chuyển hàng hóa của 77 con tàu này cũng sẽ bị đưa vào danh sách cấm", phía Iran thông tin.