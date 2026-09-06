Cháy lớn tại đám cưới ở Cộng hòa Dân chủ Congo, hàng chục người thiệt mạng

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Vụ cháy xảy ra tại phòng tiệc Panacée, thuộc quận Lingwala, phía bắc Kinshasa, gần Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo ông Norbert Mushinga, Chủ tịch quận Lingwala, tạm thời xác định có 22 người thiệt mạng và con số này có thể tiếp tục tăng. Nhiều người bị thương đã được đưa tới các cơ sở y tế trên địa bàn Kinshasa, trong đó có Bệnh viện Vijana, Bệnh viện Camp Kokolo và Bệnh viện Cinquantenaire để điều trị.

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa có thể đã xuất hiện gần khu vực dành cho cô dâu rồi lan sang hệ thống điều hòa. Đám cháy nhanh chóng gây hoảng loạn, khi hàng loạt khách mời tìm cách thoát khỏi tòa nhà. Một số nguồn tin địa phương cho biết việc sơ tán gặp nhiều khó khăn do phòng tiệc nằm trên tầng 2, trong khi lối đi và cầu thang được cho là khá hẹp. Trong lúc chen lấn tìm đường thoát, một số người bị thương do bị giẫm đạp.

Phó Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Congo kiêm Bộ trưởng Nội vụ Jacquemin Shabani đã tới hiện trường sáng 5/9 và gọi vụ việc là một “thảm kịch”. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy, trong đó có khả năng hệ thống điện gặp sự cố và các vật liệu trang trí cho lễ cưới đã bắt lửa.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên quan ngại về nguy cơ cháy nổ tại Kinshasa, một đô thị đông dân với nhiều khu vực có hạ tầng phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế. Các vụ cháy gây thương vong xảy ra khá thường xuyên tại thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt trong mùa khô.