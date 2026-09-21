Phản ứng của Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN phát

Theo trang The Korea Times, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 20/9 tuyên bố Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Baek Yong-jin, Vụ trưởng Vụ Chính sách Bán đảo Triều Tiên, đã điện đàm với ông David Wilezol, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Bắc Á, và ông Takashi Ariyoshi, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Theo thông cáo, ba quan chức này đã chia sẻ thông tin liên quan và thảo luận các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

Cơ quan này cũng cho biết cơ quan ngoại giao ba nước vẫn duy trì một kênh liên lạc để nhanh chóng chia sẻ thông tin và đánh giá tình hình mỗi khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Các vụ phóng ngày 20/9 được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Pacific Vanguard do Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ dẫn đầu, cùng các hoạt động quân sự khác trong khu vực.

Tên lửa đầu tiên được phóng vào khoảng 15 giờ địa phương từ khu vực Wonsan và bay khoảng 450 km. Sau đó, JCS phát hiện thêm một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng cũng từ khu vực trên vào khoảng 17 giờ 50 phút.

Theo JCS, cơ quan chức năng Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành phân tích chi tiết để xác định chính xác các thông số kỹ thuật của tên lửa. Lực lượng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đã theo dõi và chia sẻ thông tin về diễn biến vụ phóng ngay từ giai đoạn đầu.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 14 của Bình Nhưỡng trong năm nay và là vụ phóng đầu tiên trong 8 ngày qua.

Động thái này cũng được nhìn nhận là thông điệp đối ngoại cho thấy Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố năng lực quân sự, trong bối cảnh Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến khai mạc ngày 22/9 và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ngày 24/9.

Triều Tiên tiếp tục các vụ thử tên lửa bất chấp những động thái hòa giải của Tổng thống Trump đối với Bình Nhưỡng. Ông Trump cũng bày tỏ sẵn sàng nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.