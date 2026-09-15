Bắc Kinh cấm sở hữu UAV trong phạm vi thành phố

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ cấm sở hữu máy bay không người lái (UAV) trong phạm vi thành phố theo các quy định mới được công bố.
Theo truyền thông Mỹ, động thái này tiếp tục siết chặt các quy định về UAV, trong đó đã bao gồm lệnh cấm bán thiết bị này từ tháng 5. Lệnh cấm sở hữu sẽ có hiệu lực vào giữa tháng 11.
Bắc Kinh đã cấm bay UAV không được cấp phép với lý do an ninh, đồng thời xác định toàn bộ khu vực hành chính của thành phố là vùng trời hạn chế.
Các quy định sửa đổi mới nhất được đưa ra sau vụ tai nạn chết người xảy ra vào cuối tháng 6, khi một máy bay nhỏ đâm vào một tòa nhà chọc trời ở Bắc Kinh, khiến phi công thiệt mạng và 13 người bị thương.
Theo các quy định được thông qua hồi tháng 3 và có hiệu lực từ ngày 1/5, những người đã sở hữu UAV tại Bắc Kinh phải đăng ký thiết bị bằng tên thật và thông tin nhận dạng, nhưng vẫn được phép giữ các UAV đã đăng ký với những yêu cầu nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, theo các quy định sửa đổi được thông qua trong tháng này và sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11, việc sở hữu hoặc lưu trữ UAV hoặc các bộ phận chính của UAV trong phạm vi thành phố Bắc Kinh cũng sẽ bị cấm. Các quy định sửa đổi được chính quyền công bố ngày 13/9.
Chính quyền có thể tịch thu UAV của những người không tuân thủ và áp dụng mức phạt đối với cá nhân và doanh nghiệp.
Theo tờ Bắc Kinh Nhật báo, chính quyền Bắc Kinh sẽ trợ cấp cho những người đang sở hữu UAV bán thiết bị tại các địa điểm thu mua được chỉ định. Chủ sở hữu UAV cũng có thể lựa chọn loại bỏ và tái chế thiết bị để nhận một khoản trợ cấp nhỏ hoặc đưa UAV ra khỏi Bắc Kinh trước khi các quy định mới có hiệu lực.
Người sử dụng UAV vẫn có thể cho thiết bị bay ngoài trời tại các khu vực khác của Trung Quốc, nhưng phải đăng ký bằng tên thật. Bắc Kinh thường áp dụng các quy định an ninh nghiêm ngặt hơn những khu vực khác của Trung Quốc.
Việc đưa UAV từ bên ngoài vào Bắc Kinh, trong đó có trường hợp khách du lịch mang theo, cũng đã bị cấm.
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