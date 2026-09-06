Haaland chạm mốc 300 bàn cấp CLB

Mọi sự chú ý tại sân Etihad hôm 5/9 ban đầu đổ dồn vào Enzo Fernandez - bản hợp đồng kỷ lục trị giá 169 triệu USD chuyển đến từ Chelsea trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tiền vệ người Argentina được HLV Enzo Maresca xếp dự bị, nhưng việc Nico O'Reilly chấn thương trong lúc khởi động giúp anh sớm có cơ hội đá trận ra mắt.

Enzo Fernandez dứt điểm trong trận Man City thắng Coventry City 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 5/9/2026. Ảnh: Reuters

Man City đương nhiên được đánh giá cao hơn Coventry - CLB mới thăng hạng đã thua cả hai vòng đầu, lần lượt 0-3 trước Arsenal và 0-1 trước Hull City. HLV Frank Lampard thực hiện hai thay đổi trong đội hình xuất phát, khi Caleb Yirenkyi và Loum Tchaouna đá chính thay Ethan Pinnock và Frank Onyeka.

Những điều chỉnh này giúp Coventry nhập cuộc đầy chủ động và liên tiếp khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo. Phút 6, Abdukodir Khusanov chuyền về cho Gianluigi Donnarumma, nhưng bóng bất ngờ trượt dưới chân thủ môn Italy. Donnarumma kịp lao theo và cứu thua trong gang tấc. Hai phút sau, Taiwo Awoniyi cắt đường chuyền về thiếu lực của Antoine Semenyo, bứt tốc loại bỏ Ruben Dias nhưng lại sút chệch cột trong thế đối mặt.

Sau những phút chệch choạc, Man City dần giành lại quyền kiểm soát và gia tăng sức ép. Phút 23, nhận đường chuyền của Fernandez, Rayan Cherki phô diễn kỹ thuật trước khi tung cú sút đưa bóng dội cột. Nhưng đội chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 26, Fernandez chọc khe ra phía sau hàng thủ Coventry để Semenyo thoát xuống. Tiền đạo Ghana tạt một chạm, tạo điều kiện để Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Carl Rushworth.

Đó là khoảnh khắc đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp tiền đạo Na Uy. Haaland chạm mốc 300 bàn ở cấp CLB sau 368 trận, gồm 156 bàn cho Man City, 86 cho Dortmund, 29 cho RB Salzburg và 20 cho Molde. Haaland cũng ghi bàn bằng đầu thứ 20 tại Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập Man City đầu mùa 2022-2023. Không cầu thủ nào đạt thành tích tương tự trong cùng khoảng thời gian. Xếp sau Haaland là Ollie Watkins với 16 bàn bằng đầu, Chris Wood với 13, còn Casemiro và Virgil van Dijk cùng có 11 bàn.

Erling Haaland thắng Aurele Amenda trong pha tranh chấp trên không để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: Reuters

Bàn thắng đến ở phút 26, trong thời điểm Coventry đang chịu sức ép nghẹt thở, và tình hình càng trở nên khó khăn sau giờ nghỉ. Fernandez tiếp tục nhận bóng bên cánh phải, quan sát rồi treo vào vòng cấm hướng đến Haaland, nhưng bóng không vượt qua được hậu vệ đầu tiên. Cherki sau đó lại có pha xử lý đậm chất kỹ thuật, tạo khoảng trống trước khi cú sút bị chặn lại.

Maresca muốn các cầu thủ chạy cánh chơi trực diện hơn, tận dụng tốc độ của Semenyo và tân binh Iliman Ndiaye. Cách tiếp cận này liên tục khiến hàng thủ Coventry phải xoay xở. Cherki cũng góp phần tạo ra những tình huống khó lường, trong đó có cú chạm bóng tinh quái giúp Haaland thoát xuống. Tiền đạo Na Uy đi bóng rồi ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho Man City hưởng phạt đền. Haaland tiếp tục dứt điểm ở tình huống sau đó nhưng không thành công.

Bên kia chiến tuyến, Coventry cho thấy họ không dễ đầu hàng. Sau pha bỏ lỡ đầu trận của Awoniyi, Jack Rudoni có cơ hội tốt hơn nhiều với cú đánh đầu cận thành. Donnarumma phải bay người hết cỡ sang trái để ngăn đội khách gỡ hòa. Tình huống này cho thấy Coventry hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho Man City. Nhưng đội bóng của Lampard phải tiếc nuối khi không tận dụng được những cơ hội hiếm hoi.

HLV Enzo Maresca (phải) và Frank Lampard chỉ đạo trong trận. Ảnh: AP

Phút 75, tiền vệ trị giá 110 triệu USD Ayyoub Bouaddi vào thay Fernandez và có trận đầu tiên tại sân Etihad. Maresca giao nhiệm vụ cho tiền vệ 18 tuổi giúp ổn định tuyến giữa khi đội hình Man City bắt đầu có dấu hiệu chao đảo. Bouaddi đáp lại bằng màn trình diễn điềm tĩnh, cho thấy sự trưởng thành vượt tuổi.

Những phút cuối, Man City phải chịu sức ép lớn và nhiều lần nhờ đến tài năng của Donnarumma để bảo toàn chiến thắng. Haaland chạm mốc 300 bàn ở cấp CLB, Fernandez gây ấn tượng ngay trận ra mắt, nhưng màn trình diễn chật vật tại Etihad cho thấy Maresca vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Trong khi đó, Coventry có thể hài lòng với màn trình diễn khi chỉ thua sát nút trước dàn sao của Man City. Tuy nhiên, thất bại 0-1 đồng nghĩa họ vẫn chưa ghi bàn sau cả ba vòng đầu Ngoại hạng Anh. Cơn khát bàn thắng của Coventry tại giải đấu cao nhất nước Anh vì thế tiếp tục kéo dài, kể từ pha lập công của Mustapha Hadji ngày 5/5/2001.