10 vụ chuyển nhượng lớn nhất châu Âu trong hè 2026

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đã chính thức khép lại với rất nhiều thương vụ hoàn tất vào phút chót. Từ Bradley Barcola, Enzo Fernandez cho tới nhiều ngôi sao khác, những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới đã tạo nên một mùa hè cực kỳ sôi động. Dưới đây là 10 thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất hè 2026.

Barcola sang Liverpool

Bradley Barcola là cầu thủ được bán với giá cao nhất trong mùa hè 2026. Liverpool phải trả 125 triệu euro phí chuyển nhượng, cộng thêm 20 triệu euro tiền thưởng, đưa tổng giá trị thương vụ lên tới 145 triệu euro.

Sau 3 mùa giải thi đấu cho PSG, cầu thủ chạy cánh người Pháp quyết định bước sang một chương mới trong sự nghiệp khi gia nhập Liverpool. Thay vì một môi trường ổn định tại nhà ĐKVĐ châu Âu, Barcola muốn thử thách mới ở Anfield. Và liệu bản hợp đồng "bom tấn" này có thích nghi nhanh chóng với môi trường mới, khốc liệt hơn rất nhiều so với Ligue 1?

Enzo Fernandez sang Man City

Vào phút chót, Man City đã đạt thỏa thuận nguyên tắc với Chelsea về việc chiêu mộ tiền vệ người Argentina. Thương vụ có giá trị 145 triệu euro, đưa Enzo Fernandez trở thành cầu thủ có thương vụ chuyển nhượng đắt thứ 5 trong lịch sử bóng đá.

Khác với Barcola, Enzo Fernandez không cần phải chuyển từ một giải đấu này sang một sân chơi khác. Anh đã quá quen thuộc với môi trường Ngoại hạng Anh khi đến đây từ 3 năm trước. Vấn đề bây giờ chỉ là anh sẽ giúp hàng tiền vệ Man xanh đạt đến đẳng cấp nào sau khi đã chia tay cả Rodri lẫn Bernardo Silva trong hè 2026.

Morgan Rogers sang Chelsea

Morgan Rogers rời Aston Villa để gia nhập Chelsea trong một thương vụ "bom tấn". Tuyển thủ Anh, người có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, thuyết phục The Blues nhờ sức mạnh thể chất cùng nền tảng kỹ thuật tốt.

Mức phí chuyển nhượng của thương vụ là 137 triệu euro. Và anh được HLV Xebi Alonso đánh giá rất cao, không chỉ là sự thay thế 1:1 cho Enzo Fernandez, mà còn giúp đội bóng Tây London nguy hiểm hơn nữa trong các phương án tấn công. 2 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải mới anh đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo cho The Blues.

Anderson sang Man City

Elliot Anderson tiếp tục bước tiến trong sự nghiệp khi gia nhập Man City. Tiền vệ người Anh gây dựng tên tuổi trong màu áo Nottingham và sở hữu mẫu cầu thủ đặc biệt được HLV Enzo Maresca đánh giá cao.

Man City chi 135 triệu euro cho thương vụ này. Anderson có nền tảng thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp tuyệt vời, tư duy chiến thuật tốt, nhãn quan sắc bén, được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng các tân binh như Ayyoub Bouaddi và Enzo Fernandez trong chiến thuật mới, khỏa lấp khoảng trống mà Rodri và Silva để lại.

Yan Diomande sang Real Madrid

Việc cầu thủ 19 tuổi Yan Diomande gia nhập Real với giá 125 triệu euro là một bất ngờ thú vị. Tuy nhiên, đây là thương vụ được Jose Mourinho đánh giá rất cao. Hơn nữa, nhiều fan Los Blancos cũng hy vọng sự góp mặt của ngôi sao tấn công người Bờ Biển Ngà sẽ "mở khóa" cả Trent bên hành lang phải.

Đây là vụ duy nhất trong Top 10 không liên quan đến CLB Anh nào. Tuy nhiên, từ đầu mùa, tân binh hơn 100 triệu euro này vẫn chưa có dịp được thi đấu nhiều. Bởi hàng công của Kền kền trắng gồm Vinicius, Kylian Mbappe và Jude Bellingham đang chơi rất nổi bật, bùng nổ.

Tonali sang Tottenham

Sandro Tonali tiếp tục sự nghiệp tại Premier League nhưng thay đổi CLB. Sau quãng thời gian khoác áo Newcastle, tiền vệ người Italia gia nhập Tottenham với tham vọng trở thành một trong những thủ lĩnh ở tuyến giữa.

Tottenham phải trả 116 triệu euro để có được Tonali. Trong bối cảnh Spurs đang rơi vào cuộc khủng hoảng mùa Thu, tiền vệ người Italia vẫn là điểm sáng hiếm hoi của HLV Roberto De Zerbi trên con đường tái thiết Gà trống.

Bouaddi sang Man City

Bouaddi là một trong những bất ngờ lớn của kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tiền vệ trẻ 18 tuổi mang hai dòng máu Pháp - Morocco rời Lille để gia nhập đội bóng áo xanh thành Manchester.

Thương vụ có giá trị 100 triệu euro cộng các khoản thưởng, đồng thời biến Bouaddi thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao thứ hai rời Ligue 1 để ra nước ngoài thi đấu, sau Barcola.

Savinho sang Tottenham

Sau một mùa giải khoác áo Man City và không được như kỳ vọng, Savinho quyết định chuyển tới Tottenham. Cầu thủ người Brazil gia nhập Spurs với mức phí 100 triệu euro.

Anh được kỳ vọng cùng với Tonali giúp tuyến giữa của Tottenham chơi hiệu quả và ấn tượng hơn sau cú đề-pa rất thảm hại (toàn thua cả 2 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh). Với kinh nghiệm đã tích lũy được, liệu Savinho có trở thành lời giải cho HLV De Zerbi ở khu vực giữa sân?

Mateus Fernandes sang Tottenham

Tottenham tiếp tục theo đuổi chính sách tuyển mộ mạnh tay với Mateus Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha rời West Ham (bị rớt xuống hạng Nhất Anh vào cuối mùa giải trước) để tìm kiếm một thử thách mới trong dự án của Spurs.

Mức phí chuyển nhượng là 98 triệu euro. Dẫu không phải cái tên nổi bật như những thương vụ khác, nhưng tiền vệ mới 22 tuổi này còn rất nhiều dư địa để phát triển.

Bruno Guimaraes sang Arsenal

Đây là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của Arsenal. Bruno Guimaraes rời Newcastle để gia nhập Arsenal, mang theo kinh nghiệm thi đấu tại Premier League cùng chất lượng của một tiền vệ hàng đầu.

Arsenal chi 85 triệu euro cho tuyển thủ Brazil. Và anh có sự khởi đầu trong màu áo The Gunners khá khiêm tốn, đá chính 45 phút rồi bị thay ra ở trận thắng Man City 3-0, vào sân 20 phút cuối trận thắng Aston Villa nhưng dính chấn thương nhẹ, khiến khả năng ra sân trong đầu tháng 9 bị ảnh hưởng.