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Hà Tĩnh rực rỡ màu cờ Tổ quốc trong đêm Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Nguyễn Trung - Đình Phi
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(Baohatinh.vn) - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn người hâm mộ Hà Tĩnh đã đổ ra đường, hòa vào dòng người với cờ đỏ sao vàng rực rỡ, ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

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