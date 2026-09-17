Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/9: Nhiều mây, có mưa rải rác

Tài chính thị trường ngày 17/9: Đề xuất “khóa” 5% tiền mua nhà tại ngân hàng đến khi có sổ hồng 17/09/2026 07:48 Bộ Xây dựng đề xuất 5% giá trị hợp đồng mua nhà còn lại được gửi vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng và chỉ chuyển cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sau áp thấp, ngư dân Hà Tĩnh trúng nhiều hải sản giá trị 16/09/2026 16:30 Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều chuyến biển gần bờ của ngư dân Hà Tĩnh trở về với khoang thuyền đầy ắp những mẻ hải sản có giá trị như cá chim vây vàng, ghẹ, tôm.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QDND Việt Nam kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 16/09/2026 14:30 Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

[Motion graphic] Hành vi nào bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư? 16/09/2026 11:32 Theo khoản 8, Điều 3, Luật Nhà ở năm 2023, có một số hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình quản lý và sử dụng nhà chung cư. Người dân cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo an toàn, trật tự nơi sinh sống.

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ 16/09/2026 11:02 Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Tài chính thị trường ngày 16/9: Nhung hươu Hương Sơn được định hướng phát triển thành thương hiệu quốc gia 16/09/2026 07:45 Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết đang nghiên cứu phát triển nhung hươu Hương Sơn thành hàng hóa giá trị cao, hướng tới thương hiệu quốc gia. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 15/09/2026 13:54 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ các nội dung, trả lời cụ thể các kiến nghị của công dân tại phiên tiếp định kỳ tháng 9.

Tài chính thị trường ngày 15/9: Tesla vào Việt Nam, vốn điều lệ 3 triệu USD 15/09/2026 07:45 Tesla Motors Việt Nam vừa được thành lập, đánh dấu bước hiện diện đáng chú ý của hãng xe điện do Elon Musk điều hành tại thị trường Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Nghị lực của chàng trai chạy thận ở Hà Tĩnh 14/09/2026 15:43 Đối mặt với căn bệnh suy thận khi mới ngoài 20, anh Trần Đình Thể, ở xã Gia Hanh, Hà Tĩnh vẫn nỗ lực từng ngày với mục tiêu tích góp 1 tỷ ghép thận.

Khi AI hỗ trợ học sinh Hà Tĩnh trong việc học tập 14/09/2026 14:14 Từ một công cụ tra cứu, AI đang dần trở thành người bạn đồng hành của nhiều học sinh Hà Tĩnh - cùng học, cùng sáng tạo và tiếp sức để những dự án học đường được lan tỏa rộng hơn.

Thôn Ân Phú trên hành trình mới 14/09/2026 11:05 Thôn Ân Phú, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) thành lập tháng 7 năm 2026 trên cơ sở sáp nhập thôn 2, 3, 4 và 5. Từ nền tảng mới, người dân nơi đây đang tiếp tục hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tài chính thị trường ngày 14/9: Thiếu sách cục bộ, phụ huynh thi nhau lên chợ mạng tìm mua 14/09/2026 07:43 Doanh thu sách giáo khoa trên các sàn thương mại điện tử tăng tới 112% trước năm học mới, trong bối cảnh một số nơi thiếu sách cục bộ khiến phụ huynh phải tìm mua bổ sung qua kênh online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng 13/09/2026 09:58 Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.

Đền Tam Giang cần sớm được tu bổ, gìn giữ 12/09/2026 16:23 Trải qua hơn 200 năm, đền Tam Giang (thôn Tượng Sơn, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) - một di tích mang nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng đang xuống cấp, hư hỏng và cần sớm được tu bổ, gìn giữ.

Trao điểm tựa, nối dài những ước mơ cho sinh viên Hà Tĩnh 12/09/2026 15:26 Nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để bước vào giảng đường, nhiều sinh viên quê Hà Tĩnh đang được tiếp sức từ những điểm tựa yêu thương, giúp các em vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ.

Về Rôộc Cồn nghe lại chuyện xưa 12/09/2026 08:32 Trong dòng chảy lịch sử cách mạng của quê hương Hà Tĩnh, Di tích Rôộc Cồn tại xã Hương Khê là "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.

[Motion Graphics] Xô Viết Nghệ Tĩnh - Khúc tráng ca bất tử 12/09/2026 06:58 Xô Viết Nghệ Tĩnh là cao trào cách mạng đầu tiên của quần chúng công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đợt tập dượt đầu tiên cho thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Khẩn trương bố trí nguồn lực, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh 11/09/2026 17:59 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải thể hiện qua những sản phẩm, nền tảng, dữ liệu, công nghệ và giá trị cụ thể, lấy mức độ hài lòng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh làm thước đo.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh 11/09/2026 15:51 Sáng 11/9, nhân kỷ niệm 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Can Lộc.

Sạt lở ở Hà Tĩnh và những cảnh báo từ thực tế 11/09/2026 14:42 Mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu, nhưng thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, buộc nhiều hộ dân phải di dời.

Tài chính thị trường ngày 11/9: Giá ngày càng đắt, người Việt vẫn chuộng ăn ngoài cuối tuần 11/09/2026 07:45 Chi phí ăn uống ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người Việt đi ăn ngoài vào cuối tuần vẫn tăng từ gần 12% lên hơn 19%. Dù vậy, phần lớn thực khách vẫn kiểm soát chi tiêu, ưu tiên mức dưới 200.000 đồng/người. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt 11/09/2026 05:15 Cây bưởi đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Những ngày này, các vườn bưởi bước vào vụ thu hoạch, mang lại niềm vui và kỳ vọng về một mùa quả ngọt.

Vấn đề hôm nay: Làm gì để du lịch Hà Tĩnh không “hạ nhiệt” theo mùa? 10/09/2026 20:00 Du lịch Hà Tĩnh đang tăng trưởng tích cực, nhưng khi mùa cao điểm qua đi, nhiều điểm đến bắt đầu vắng khách. Làm gì để du lịch không “hạ nhiệt” theo mùa và giữ sức hút quanh năm?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 10/09/2026 14:20 Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Thị trường bánh Trung thu sôi động, đa dạng phân khúc 10/09/2026 14:01 Thị trường bánh Trung thu tại Hà Tĩnh bắt đầu nhộn nhịp với sự đa dạng về mẫu mã, hương vị và phân khúc từ bánh truyền thống đến các dòng sản phẩm hiện đại.

Tài chính thị trường ngày 10/9: Lãi suất tiết kiệm có thể vẫn neo cao 10/09/2026 07:45 Áp lực cân đối nguồn vốn và nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng vào cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục giữ lãi suất tiền gửi ở mức cao trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải hành khách và hàng hoá 09/09/2026 08:24 Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, cùng với lực lượng CSGT cả nước, CSGT Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Tài chính thị trường ngày 9/9: Lãi vay mua nhà lên cao nhất trong hơn 3 năm 09/09/2026 07:49 Lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến quanh 14%/năm, cao nhất trong hơn 3 năm, trong khi giá nhà vẫn neo cao khiến giao dịch bất động sản giảm và người mua ngày càng thận trọng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cán bộ nguồn phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, việc khó, địa bàn phức tạp 08/09/2026 14:50 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; đổi mới đánh giá trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Xem thêm