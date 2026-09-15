Bao giờ mưa lớn miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần?

Nhiều nơi ghi nhận mưa trên 150mm

Đêm qua và sáng 15/9, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Riêng khu vực Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/9 đến 8 giờ ngày 15/9 tại một số nơi vượt 150mm.

Trong đó, Tà Xi Láng (Lào Cai) ghi nhận 170,8mm, Lũng Vân (Phú Thọ) 156,6mm và Tứ Kỳ (Hải Phòng) 201,4mm.

Diễn biến mưa lớn được dự báo còn tiếp tục trong ngày 15/9 và sang ngày 16/9.

Ảnh minh họa

Nhiều khu vực có thể mưa trên 300mm

Từ ngày 15/9 đến hết ngày 16/9, phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa được dự báo có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Phía Nam Lào Cai, Sơn La, phía Bắc Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 80-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tại Quảng Ninh, Lạng Sơn và phía Nam Tuyên Quang, Thái Nguyên, mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài các khu vực trên, trong ngày và đêm 15/9, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa, phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều và tối cùng ngày, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh giác lốc, sét, ngập úng và sạt lở

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cũng có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Tại các khu vực miền núi, nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc cũng được cảnh báo.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1. Riêng phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa, cấp độ rủi ro được cảnh báo ở cấp 2.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua những nơi ngập sâu, khu vực có nước chảy xiết hoặc sườn dốc có nguy cơ sạt trượt.

Theo dự báo, từ đêm 16/9, mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ giảm dần. Tuy nhiên, trong thời gian mưa lớn còn tiếp diễn, các địa phương cần chủ động rà soát những khu vực xung yếu để có phương án ứng phó kịp thời.