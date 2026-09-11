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Hà Tĩnh thuộc nhóm 5 địa phương mưa lớn, lượng mưa có thể hơn 180mm

An Nhiên
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh cùng với Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ là trọng tâm của đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với tổng lượng mưa có thể trên 180mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều khu vực ở miền Trung từ 10/9.

Tính riêng từ 19h tối qua đến sáng 11/9, nhiều nơi mưa vượt 60mm. Trong đó, Hà Tĩnh là nơi có lượng mưa lớn nhất 133mm, tiếp đến là TP Huế 96mm, Đà Nẵng 93mm, Quảng Ngãi là 62mm.

Dự báo trong hôm nay (11/9), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến một số nơi ở Quảng Trị và TP Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió, ngày và đêm nay, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

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Hà Tĩnh là địa phương trọng tâm trong đợt mưa lớn này.

Ngày và đêm 12/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này ở miền Trung với lượng mưa gia tăng. Tổng lượng mưa ngày và đêm 12/9 ở khu vực này từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Sang ngày và đêm 13/9, cường độ mưa tiếp tục gia tăng, đồng thời vùng mưa có xu hướng dịch chuyển nhẹ. Khu vực trọng tâm mưa gồm Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào hoạt động của áp thấp nhiệt đới/bão có thể hình thành trên Biển Đông ngay hôm nay hoặc ngày mai.

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Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

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