Tháng 10, nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm

Trưa 1-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) phát đi bản tin nhận định tình hình thời tiết trên phạm vi cả nước trong tháng 10-2026.
Số liệu quan trắc cho thấy, trong tháng 9-2026, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C, có nơi cao hơn.
Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ trong tháng 10-2026 ở mức thấp hơn từ 20 - 50%, có nơi thấp hơn 70 - 90% so với trung bình nhiều năm.
Dự báo trong tháng 10-2026, nhiệt độ trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 5 - 20%.
Riêng lượng mưa tại các khu vực còn lại của Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phổ biến thấp hơn từ 20 - 40%; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam thấp hơn 5 - 20% so với cùng kỳ.
Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định: Trong tháng 10-2026, không khí lạnh tiếp tục xảy ra và có khả năng ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1 - 3 ngày.
Trên cơ sở thông tin dự báo, chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.
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