Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/9: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7 21/09/2026 19:08 Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động từ ngày 20/8/2026 (phiên họp thường kỳ thứ 6) đến nay; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện các nội dung bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn 21/09/2026 16:16 Sáng 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 19 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 41 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tài chính thị trường ngày 21/9: Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực “về đích” chặng nước rút 21/09/2026 07:48 Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước 20/09/2026 14:47 Sức mạnh của lòng dân hòa quyện cùng sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở đã và đang dệt nên một bức tranh nông thôn Hà Tĩnh tràn đầy sức sống nơi vùng biên giới.

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV 20/09/2026 10:00 Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Chủ động phương án bảo vệ các công trình đê điều, hồ đập trọng điểm 19/09/2026 15:12 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh họp bàn triển khai công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Về với ngôi chùa bên dòng sông Ngàn Sâu 19/09/2026 11:07 Nằm bên dòng Ngàn Sâu, chùa Phượng Hoàng, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) là ngôi chùa có từ lâu đời, gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương và thu hút du khách thập phương.

Ngã tư Ích Hậu - Nỗi lo thường trực tại điểm giao cắt đông phương tiện 19/09/2026 08:26 Ngã tư Ích Hậu, nơi giao giữa tỉnh lộ 548 và tuyến đường liên xã Hồng - Hậu, thuộc thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng phương tiện lớn nhưng chưa có đèn tín hiệu.

Hà Tĩnh kiện toàn tổ chức Đảng, thành lập các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 18/09/2026 18:50 Chiều 18/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hà Tĩnh kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 18/09/2026 15:58 Sáng 18/9, UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026”.

Khởi nghiệp từ những mầm hoa 18/09/2026 08:25 Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh Lê Khắc Nam (thôn Thái Sơn, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã về quê lựa chọn khởi nghiệp với mô hình sản xuất cây giống hoa cúc.

Tài chính thị trường ngày 18/9: Hàng chục nghìn môi giới bất động sản chờ thi chứng chỉ hành nghề 18/09/2026 07:45 Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước có khoảng 300.000 người hoạt động môi giới nhưng chỉ hơn 40.000 người có chứng chỉ; hàng chục nghìn học viên đã hoàn thành đào tạo vẫn chưa thể dự thi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9 17/09/2026 21:39 Chiều 17/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 17/09/2026 14:25 Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh 17/09/2026 11:30 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.

Tài chính thị trường ngày 17/9: Đề xuất “khóa” 5% tiền mua nhà tại ngân hàng đến khi có sổ hồng 17/09/2026 07:48 Bộ Xây dựng đề xuất 5% giá trị hợp đồng mua nhà còn lại được gửi vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng và chỉ chuyển cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sau áp thấp, ngư dân Hà Tĩnh trúng nhiều hải sản giá trị 16/09/2026 16:30 Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều chuyến biển gần bờ của ngư dân Hà Tĩnh trở về với khoang thuyền đầy ắp những mẻ hải sản có giá trị như cá chim vây vàng, ghẹ, tôm.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QDND Việt Nam kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 16/09/2026 14:30 Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

[Motion graphic] Hành vi nào bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư? 16/09/2026 11:32 Theo khoản 8, Điều 3, Luật Nhà ở năm 2023, có một số hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình quản lý và sử dụng nhà chung cư. Người dân cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo an toàn, trật tự nơi sinh sống.

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ 16/09/2026 11:02 Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Tài chính thị trường ngày 16/9: Nhung hươu Hương Sơn được định hướng phát triển thành thương hiệu quốc gia 16/09/2026 07:45 Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết đang nghiên cứu phát triển nhung hươu Hương Sơn thành hàng hóa giá trị cao, hướng tới thương hiệu quốc gia. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 15/09/2026 13:54 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ các nội dung, trả lời cụ thể các kiến nghị của công dân tại phiên tiếp định kỳ tháng 9.

Tài chính thị trường ngày 15/9: Tesla vào Việt Nam, vốn điều lệ 3 triệu USD 15/09/2026 07:45 Tesla Motors Việt Nam vừa được thành lập, đánh dấu bước hiện diện đáng chú ý của hãng xe điện do Elon Musk điều hành tại thị trường Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Nghị lực của chàng trai chạy thận ở Hà Tĩnh 14/09/2026 15:43 Đối mặt với căn bệnh suy thận khi mới ngoài 20, anh Trần Đình Thể, ở xã Gia Hanh, Hà Tĩnh vẫn nỗ lực từng ngày với mục tiêu tích góp 1 tỷ ghép thận.

Khi AI hỗ trợ học sinh Hà Tĩnh trong việc học tập 14/09/2026 14:14 Từ một công cụ tra cứu, AI đang dần trở thành người bạn đồng hành của nhiều học sinh Hà Tĩnh - cùng học, cùng sáng tạo và tiếp sức để những dự án học đường được lan tỏa rộng hơn.

Thôn Ân Phú trên hành trình mới 14/09/2026 11:05 Thôn Ân Phú, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) thành lập tháng 7 năm 2026 trên cơ sở sáp nhập thôn 2, 3, 4 và 5. Từ nền tảng mới, người dân nơi đây đang tiếp tục hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tài chính thị trường ngày 14/9: Thiếu sách cục bộ, phụ huynh thi nhau lên chợ mạng tìm mua 14/09/2026 07:43 Doanh thu sách giáo khoa trên các sàn thương mại điện tử tăng tới 112% trước năm học mới, trong bối cảnh một số nơi thiếu sách cục bộ khiến phụ huynh phải tìm mua bổ sung qua kênh online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng 13/09/2026 09:58 Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.

Đền Tam Giang cần sớm được tu bổ, gìn giữ 12/09/2026 16:23 Trải qua hơn 200 năm, đền Tam Giang (thôn Tượng Sơn, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) - một di tích mang nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng đang xuống cấp, hư hỏng và cần sớm được tu bổ, gìn giữ.

Xem thêm