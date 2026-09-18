Mưa lớn dịch chuyển vào Trung Bộ, có nơi trên 100mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng sớm đến hết ngày 18/9, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Đến đêm 18/9 và ngày 19/9, vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đáng lưu ý, mưa có thể xuất hiện với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Nhà dân bị ngập tập trung ở phường Hàm Rồng và các xã Kim Tân, Nông Cống, Hoạt Giang (Thanh Hóa). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Trong ngày 18/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Chiều và tối cùng ngày, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Trên biển, ngày và đêm 18/9, vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang; vịnh Thái Lan; Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, các vùng biển trên có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này cần theo dõi sát bản tin dự báo, chủ động phòng tránh để bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Hà Tĩnh) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Thanh Hóa đêm có mưa rào và dông; phía Nam chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.