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Thời tiết Hà Tĩnh thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thành Vinh
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(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ khoảng ngày 10/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

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Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh sắp tới ở Hà Tĩnh phổ biến 22 - 23 độ C.

Ông Lê Ngọc Quyết - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, hiện nay (8/9), ở phía Bắc, có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng ngày 10/9, không khí lạnh sẽ tác động đến khu vực Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền Hà Tĩnh gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3; vùng ven biển cấp 3, cấp 4, giật cấp 5; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Tĩnh phổ biến 22 - 23 độ C.

Trên biển, vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5; từ chiều ngày 10/9, mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 1,5 - 2,5m.

Từ khoảng ngày 10/9 đến hết đêm 11/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Từ ngày 12/9, mưa lớn ở Hà Tĩnh tiếp diễn và có khả năng kéo dài, diễn biễn phức tạp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Về khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội, Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác; mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng; mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

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Tags:

#không khí lạnh #gió mùa Đông Bắc #ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc

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