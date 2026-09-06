Miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa, nền nhiệt giảm và nhiều nơi có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng. Đặc biệt, khoảng ngày 9-10/9, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Đây được dự báo là thời điểm một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa được dự báo tràn xuống miền Bắc. Do cường độ còn yếu, đợt không khí lạnh này chưa gây rét mà chủ yếu khiến nền nhiệt giảm, thời tiết chuyển mát hơn so với những ngày trước đó.

Tại thủ đô Hà Nội, ngày 7/9, nhiệt độ dao động ở mức từ 26 - 34 độ C, sau đó nhích nhẹ từ 27 - 35 độ C vào ngày 8/9. Ngày 9/9, nền nhiệt từ 27- 33 độ C, ngày 10/9 và 11/9, nhiệt độ giảm nhẹ, dao động từ 24 - 33 độ C, sau đó nhiệt độ tăng dần.

Không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết khác cũng có thể làm gia tăng mưa dông tại miền Bắc. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng, các đợt không khí lạnh xuất hiện vào đầu mùa thường có cường độ chưa mạnh. Tác động đáng chú ý chủ yếu là gây mưa dông, thay đổi hướng gió và làm nền nhiệt giảm.

Mùa đông năm nay được dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động với cường độ yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Về thời tiết tháng 9, theo dự báo viên Nguyễn Thanh Hoa, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 9, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, bao gồm cả cơn bão số 5. Trong đó, có thể có 1-2 cơn ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta.

Về nền nhiệt, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong tháng 9 phổ biến cao hơn trung bình khoảng 0,5-1 độ C. Những ngày đầu tháng 9, miền Bắc và miền Trung còn có nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên, thời gian tới, nắng nóng có xu hướng giảm dần về cường độ và không còn kéo dài. Riêng miền Trung vẫn có thể xuất hiện một số đợt nắng nóng diện rộng, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ, gây ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh và sản xuất.

Về lượng mưa, trong tháng 9, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo thấp hơn trung bình từ 20 - 40%. Mặc dù lượng mưa có xu hướng thiếu hụt, vẫn cần đề phòng các đợt mưa lớn xảy ra trong phạm vi hẹp, thời gian ngắn, kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể gây gãy đổ cây cối, ngập úng cục bộ, hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, tổng lượng mưa tháng 9 được dự báo cao hơn trung bình khoảng 10 - 20%. Trong khi đó, Nam Bộ có xu hướng thiếu hụt nhẹ từ 5 - 15%; các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.