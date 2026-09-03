Tháng 9, lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh thấp hơn nhiều năm

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 9, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Đà Nẵng có khả năng xuất hiện nhiều đợt mưa lớn diện rộng.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh, tổng lượng mưa trong tháng được dự báo phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao có thể gây mưa diện rộng, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, nhất là trong những ngày có mưa lớn, để kịp thời ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh, tổng lượng mưa trong tháng được dự báo phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Ảnh tư liệu.

Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong tháng 9 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Nắng nóng tại Trung Bộ có xu hướng giảm dần, riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện một số đợt nắng nóng diện rộng.

Theo dự báo, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và khả năng đổ bộ vào đất liền Việt Nam trong tháng 9 tương đương trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,4 cơn bão và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1,2 cơn.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho hoạt động dân sinh.

Trong tháng 8, trên Biển Đông đã xảy ra 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới, gồm bão số 3 (KUJIRA), áp thấp nhiệt đới ngày 7/8, bão số 4 (NARRA) và bão số 5 (SAUDEL) đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông.

Tại Bắc Bộ xuất hiện 2 đợt mưa từ ngày 27/7-8/8 và 17-28/8. Đáng chú ý, từ ngày 19-24/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, khu vực này xuất hiện mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 130-330mm, có nơi trên 500mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 734mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 731mm.

Khu vực Trung Bộ xảy ra 4 đợt mưa diện rộng. Từ Thanh Hóa - Huế xuất hiện 2 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng vào ngày 19-21/8 và 24-25/8, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Trong tháng 8, một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Bắc Bộ cũng xuất hiện 2 đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 8-13/8 và 15-17/8, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tại Trung Bộ xảy ra 3 đợt nắng nóng diện rộng, tập trung chủ yếu ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng phổ biến 35,5-37,5 độ C, có nơi cao hơn.