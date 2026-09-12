Dự báo Hà Tĩnh có nơi đón lượng mưa hơn 350mm

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 20h ngày 12/9/2026.

Bản tin dự báo thời tiết được Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh phát đi tối nay (12/9) cho hay, trong 24h qua, phía Bắc khu vực Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía Nam có mưa vừa đến mưa to và dông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/9 đến 19 giờ ngày 12/9 phía Bắc phổ biến 4 - 17mm, phía Nam phổ biến 17 - 41mm, có nơi cao hơn như trạm Cẩm Nhượng 50mm, Hà Tĩnh 52mm, Kỳ Anh 56mm.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Dự báo từ tối 12/9 đến ngày 13/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 180mm. Từ đêm 13/9 đến ngày 14/9 có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 350mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ đêm 14/9 đến ngày 15/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến sáng 16/9. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 2.