Dự báo Hà Tĩnh có nơi đón lượng mưa hơn 350mm

(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ đêm nay (12/9) đến ngày 16/9, trên địa bàn tỉnh tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to.
Bản tin dự báo thời tiết được Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh phát đi tối nay (12/9) cho hay, trong 24h qua, phía Bắc khu vực Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía Nam có mưa vừa đến mưa to và dông.
Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/9 đến 19 giờ ngày 12/9 phía Bắc phổ biến 4 - 17mm, phía Nam phổ biến 17 - 41mm, có nơi cao hơn như trạm Cẩm Nhượng 50mm, Hà Tĩnh 52mm, Kỳ Anh 56mm.
Dự báo từ tối 12/9 đến ngày 13/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 180mm. Từ đêm 13/9 đến ngày 14/9 có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 350mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo, từ đêm 14/9 đến ngày 15/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến sáng 16/9. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 2.
Hồi 19 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng; cách TP Đà Nẵng khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc, cách TP Huế khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao cho công tác ứng phó trước dự báo có khả năng xảy ra mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Khi công nghệ trở thành một phần quen thuộc của đời sống, tình yêu Tổ quốc cũng được người trẻ Hà Tĩnh thể hiện bằng những cách thức phù hợp với nhịp sống của thời đại số, từ đó tạo thêm cơ hội để tình yêu quê hương, đất nước được sẻ chia, lan tỏa.
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