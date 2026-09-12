Hà Tĩnh: Sẽ xả tràn hồ Bộc Nguyên, tăng lưu lượng xả hồ Đá Hàn ứng phó mưa lớn

Hồ Bộc Nguyên sẽ được vận hành điều tiết qua tràn xả sâu từ 9h ngày 13/9 với lưu lượng từ 3 - 60 m3/giây.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, hồ Bộc Nguyên (xã Cẩm Duệ) sẽ được vận hành điều tiết qua tràn xả sâu từ 9h ngày 13/9 với lưu lượng từ 3 - 60 m3/giây. Mực nước hồ Bộc Nguyên lúc 7h ngày 12/9 ở cao trình 17,88m.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 12/9 đến đêm 13/9, khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa ngày và đêm 12/9 phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 150mm; ngày và đêm 13/9 phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h. Ngày và đêm 14/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Căn cứ vào dự báo mưa lớn và quy trình vận hành điều tiết, việc xả tràn hồ Bộc Nguyên giúp hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đề nghị UBND các xã: Cẩm Duệ; Cẩm Xuyên; Cẩm Hưng; Thạch Xuân; Toàn Lưu; Thạch Hà; Thạch Lạc; Đồng Tiến; Thạch Khê; Cẩm Bình; Thiên Cầm và các phường Thành Sen; Hà Huy Tập; Trần Phú chịu ảnh hưởng trong hệ thống khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn, sẵn sàng ứng phó.

Hồ Đá Hàn (xã Hương Bình) tăng mức xả tràn lên 100 - 240 m3/giây, từ 14h ngày 12/9.

Cũng do ảnh hưởng mưa lớn, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh tăng lưu lượng xả tràn hồ Đá Hàn (xã Hương Bình) lên 100 - 240 m3/giây, từ 14h ngày 12/9.

Hồ Đá Hàn có thông báo xả tràn, bắt đầu từ 10h ngày 11/9 với lưu lượng xả từ 5 - 70 m3/giây.

Trước đó, vào ngày 11/9, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cũng đã phát đi thông báo xả tràn một số hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm: Thượng Sông Trí, hồ Kim Sơn (cùng xã Kỳ Hoa), hồ Tàu Voi (phường Vũng Áng), hồ Khe Xai (xã Thạch Xuân).

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang vận hành xả tràn với lưu lượng 44 m3/giây.

Lúc 12h ngày 12/9, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang vận hành xả tràn với lưu lượng 44 m3/giây. Hiện nay, mực nước hồ ở cao trình 64,62m; mực nước hạ lưu 22,8m; lưu lượng qua tổ máy 30 m3/giây; lưu lượng nước về hồ 79 m3/giây.

Nhà máy có thông báo xả tràn từ 22h ngày 11/9. Khu vực nhà máy đang có mưa nhỏ.