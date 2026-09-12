Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Lãnh đạo xã Mai Hoa kiểm tra điểm sạt lở ở thôn Thanh Bình.

Văn bản nêu rõ, theo tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, trong 24 giờ qua, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 13h ngày 10/9/2026 đến 13h ngày 11/9 tại các trạm khí tượng thủy văn phổ biến 11 mm - 54 mm, cục bộ có nơi mưa rất to như tại trạm Hương Khê 105mm, Chu Lễ 125mm, Hòa Duyệt 189mm.

Dự báo từ ngày 12 - 15/9, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và áp thấp nhiệt đới, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn tập trung trong khoảng từ ngày 13 - 14/9. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (100mm/2h). Trên biển có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng ven biển có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền hoạt động trên biển.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng 44 m3/giây.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn trên các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo để thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân; đặc biệt là vùng ven sông, suối, ven các sườn núi, vùng thấp trũng được biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Các địa phương ven biển thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của hoàn lưu vùng áp thấp và gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ. Tùy theo diễn biến thời tiết và mức độ ảnh hưởng, chủ động tổ chức sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Các địa phương, các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết, đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ xung yếu. Chủ động vận hành các công trình tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp và các khu vực đô thị, vùng trũng thấp, khu tập trung dân cư và các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản. Kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chỉ đạo người dân tổ chức thu hoạch nhanh gọn một số diện tích lúa hè thu còn lại; các loại cây ăn quả có múi, các lồng bè và diện tích nuôi trồng thủy sản đã đến kỳ thu hoạch, không để xảy ra thiệt hại khi có mưa lớn.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền hoạt động trên biển.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong Khu kinh tế tổ chức rà soát, cập nhật và triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, dông, lốc xoáy và gió mạnh trên biển; phân công lực lượng trực chỉ huy, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đảm bảo an toàn tại các khu vực tập trung đông dân cư, người lao động, các dự án, công trường đang thi công, chủ động phương án bảo vệ người, tài sản, thiết bị, vật tư và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu khi xảy ra mưa lũ, ngập úng.

Các chủ đầu tư các công trình đang triển khai xây dựng khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với công trình, người và máy móc, thiết bị khi có mưa lớn xảy ra.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh theo dõi thường xuyên diễn biến tình hình thời tiết; phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh kịp thời đưa tin cho các địa phương, các ngành và Nhân dân được biết để chủ động phòng tránh có hiệu quả.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, các trang thiết bị cần thiết để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo, xử lý kịp thời.