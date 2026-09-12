Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang mưa lớn

Dự báo vị trí áp thấp nhiệt đới lúc 4h sáng 12-9 - Ảnh: NCHFM

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay 12-9, vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới hướng về Hà Tĩnh - Huế

Lúc 4h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía tây nam, cường độ đang mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây bắc với tốc độ 10km/h, hướng về vùng biển các tỉnh thành Huế - Đà Nẵng, cường độ ít có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h sáng mai 13-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Huế - Đà Nẵng, cách TP Đà Nẵng 120km về phía đông đông bắc, cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày và đêm mai, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10km, hướng về phía Quảng Trị.

Đến 4h sáng 14-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến Huế, cường độ lúc này vẫn duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Sau đó áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào đất liền Quảng Trị và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ảnh mây vệ tinh sáng nay cho thấy khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mây dông từ biển đang bao trùm và gây mưa lớn trong sáng nay - Ảnh: NCHMF

Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh.

Một số nơi mưa trên 150mm như Tam Lãnh (Đà Nẵng) 195mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 159mm…

Hà Tĩnh đang có mưa với lượng phổ biến từ 40-80mm

Dự báo trong ngày hôm nay 12-9, khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa lớn, với trọng tâm mưa là nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cụ thể khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 13-9, khu vực từ phía nam tỉnh Nghệ An đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Nghệ An và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 14-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Dự báo mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16-9.

Do mưa lớn, từ đêm 12-9 đến ngày 16-9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức báo động 2 - báo động 3.

Thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), các sông ở Quảng Trị lên báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2.

Các sông ở Huế, sông Vu Gia (Đà Nẵng) lên trên mức báo động 1.