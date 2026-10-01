Sớm làm rõ nguyên nhân cây keo bị cháy lá ở Hương Khê

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030 28/09/2026 05:16 Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.

Hà Tĩnh: Hơn 650 ha cây trồng vụ đông đã xuống giống 27/09/2026 08:04 Với phương châm linh hoạt trong sản xuất, người dân các địa phương ở Hà Tĩnh đã xuống giống hơn 650 ha cây trồng vụ đông.

Cá chạch "lên bè", mở hướng phát triển kinh tế ở Cẩm Bình 26/09/2026 11:45 Tận dụng lợi thế mặt nước, hội viên nông dân xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đang thử sức với mô hình nuôi cá chạch lồng bè theo hướng liên kết, từng bước mở thêm hướng phát triển kinh tế mới.

Phân loại rác tại nguồn để làm phân bón, giảm áp lực cho nhà máy xử lý rác 26/09/2026 08:41 Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang phân loại, tận dụng rác hữu cơ ngay từ nguồn, biến chất thải thành phân bón và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Tập trung tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh 24/09/2026 19:11 Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin đợt 2/2026 cho đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm đúng đối tượng, đủ liều và yêu cầu kỹ thuật.

Tập trung tiêm phòng vắc-xin gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh cuối năm 24/09/2026 13:58 Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng vào những tháng cuối năm, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai tiêm vắc-xin đợt 2 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm 23/09/2026 14:03 Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.

Xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, xã Mai Phụ gấp rút ứng phó 23/09/2026 06:05 Sau khi xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) khẩn trương triển khai các biện pháp để khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Nuôi ốc bươu đen – hướng đi mới giúp hội viên nông dân xã Đức Quang nâng cao thu nhập 23/09/2026 05:14 Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã khuyến khích hội viên mạnh dạn tìm tòi, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.

Tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số 22/09/2026 18:17 Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật, công nghệ... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Khởi công dự án nông nghiệp hữu cơ 4F, dấu mốc quan trọng ở Hà Tĩnh 22/09/2026 14:06 Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Khai thác lợi thế, nâng giá trị kinh tế vườn đồi Xuân Lộc 22/09/2026 06:00 Hơn 400 ha đất đồi ở thôn Thượng Sơn, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang được khai thác theo hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng giá trị sản xuất và tạo nguồn thu ổn định cho người dân.

Khởi động vụ đông với các loại rau màu truyền thống 21/09/2026 14:00 Rau màu chiếm gần một nửa diện tích cây trồng vụ đông năm 2026 của Hà Tĩnh, vì vậy, nông dân các địa phương đang tập trung làm đất, xuống giống, khởi động vụ sản xuất mới.

Hà Tĩnh thả 9.000 khối rạn nhân tạo góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản 21/09/2026 12:41 Hà Tĩnh triển khai thả 9.000 khối rạn nhân tạo nhằm tạo sinh cảnh cho các loài thủy sản, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Khám phá cơ sở sản xuất ngư lưới cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh 20/09/2026 08:44 Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Trần Văn Linh (SN 1990, thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền – Hà Tĩnh) được đầu tư máy móc, thiết bị hàng tỷ đồng, mang lại nguồn thu nhập cao.

“Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” hơn 3 thập kỷ gắn bó với hươu sao ở Hà Tĩnh 20/09/2026 05:16 Hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi hươu sao, bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) đã bền bỉ vượt qua thăng trầm, đổi mới cách làm và xây dựng mô hình hiệu quả, đưa sản phẩm nhung hươu vươn xa.

Tưới ngập - khô xen kẽ, giảm phát thải trên đồng ruộng Xuân Lộc 19/09/2026 14:30 Việc ứng dụng tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) vào canh tác lúa được người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) áp dụng trong vụ xuân và hè thu 2026, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.

Hà Tĩnh linh hoạt sản xuất vụ đông, nâng cao chất lượng nông sản 18/09/2026 15:32 Vụ đông năm 2026, các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động bố trí thời vụ, lựa chọn cây trồng phù hợp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập cho người dân.

Giữ thông “cửa thoát lũ” cho đô thị trung tâm Hà Tĩnh 18/09/2026 13:30 Là địa bàn nằm ở cuối nguồn tiêu thoát nước của khu vực trung tâm Hà Tĩnh, phường Trần Phú được ví như một trong những “cửa thoát lũ” quan trọng của toàn vùng.

Khởi nghiệp từ những mầm hoa 18/09/2026 08:25 Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh Lê Khắc Nam (thôn Thái Sơn, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã về quê lựa chọn khởi nghiệp với mô hình sản xuất cây giống hoa cúc.

Khám phá trại nuôi đà điểu quy mô lớn ở Hà Tĩnh 17/09/2026 08:12 Sau hơn một năm triển khai, mô hình nuôi đà điểu thương phẩm ở xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) bước đầu đã mang lại những tín hiệu khả quan, hứa hẹn mở ra hướng chăn nuôi mới trên địa bàn.

Nghiên cứu bỏ định giá đất theo "nguyên tắc thị trường" 16/09/2026 17:08 Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất bỏ quy định định giá đất theo nguyên tắc thị trường, chuyển trọng tâm sang bảng giá, hệ số điều chỉnh và dữ liệu đất đai.

Sau áp thấp, ngư dân Hà Tĩnh trúng nhiều hải sản giá trị 16/09/2026 16:30 Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều chuyến biển gần bờ của ngư dân Hà Tĩnh trở về với khoang thuyền đầy ắp những mẻ hải sản có giá trị như cá chim vây vàng, ghẹ, tôm.

Sẽ cấp 'Sổ đỏ' điện tử, tích hợp trên VNeID 16/09/2026 13:41 Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục đang triển khai các công việc liên quan đến xây dựng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử.

Tháng cao điểm chống khai thác IUU tại Hà Tĩnh đạt kết quả tích cực 16/09/2026 08:57 Sau 1 tháng triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công tác kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại Hà Tĩnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Phát huy hiệu quả nguồn vốn, tạo sinh kế bền vững ở Đồng Lộc 14/09/2026 08:31 Các nguồn vốn vay đang tiếp sức người dân xã Đồng Lộc đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước xây dựng sinh kế ổn định và giảm nghèo bền vững.

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây thiệt hại tại một số địa phương 13/09/2026 18:22 Mưa lớn mấy ngày qua đã gây ngập cục bộ, sạt lở, làm hư hỏng nhà ở và ảnh hưởng đến sản xuất tại một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh.