Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Sớm làm rõ nguyên nhân cây keo bị cháy lá ở Hương Khê

Dương Chiến
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Khoảng 1 tuần nay, trên địa bàn thôn Phú Hà, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng cây keo, cây bụi bị cháy lá. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, không phát hiện yếu tố tác động của con người.

bqbht_br_15.jpg
Theo phản ánh của người dân thôn Phú Hà, xã Hương Khê, tại khu vực đập sông Tiêm vừa xuất hiện tình trạng cây keo, cây bụi và cỏ dại bị cháy lá.
bqbht_br_1.jpg
Ông Lê Tiến Dũng ở thôn Phú Hà (người ngoài cùng bên trái) cho biết: "Cách đây khoảng 1 tuần, trong khi thăm rẫy, chúng tôi phát hiện cây keo có tình trạng cháy lá, sau đó thì khô héo và rụng dần. Ban đầu chúng tôi suy đoán có thể cây bị sét đánh trong đợt mưa lớn trước đó. Tuy nhiên, không riêng nhà tôi mà nhiều gia đình khác trong thôn cũng gặp tình trạng tương tự. Ước tính riêng diện tích cây keo có khoảng 3 - 4ha bị ảnh hưởng nên khả năng bị sét đánh là thấp".
13.jpg
2.jpg
Cây có hiện tượng cháy lá, sau đó héo khô rồi rụng dần.
bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_5.jpg
Không chỉ cây keo mà nhiều cây bụi cũng có tình trạng cháy lá.
bqbht_br_16.jpg
Tình trạng cháy lá đối với cây keo ảnh hưởng cục bộ theo từng đám, không đồng loạt trên diện rộng.
bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
Được biết, hiện tượng này lần đầu xảy ra.

Chính quyền xã đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với lực lượng công an, Nhà máy Nước sạch Hương Khê tiến hành lấy mẫu cây, mẫu đất và mẫu nước gửi tới các cơ quan chuyên môn phân tích, làm rõ nguyên nhân để sớm có giải pháp xử lý. Theo nhận định ban đầu, không phát hiện yếu tố tác động của con người như việc phun hóa chất, thuốc diệt cỏ...


Ông Phan Đình Long - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hương Khê

Tin liên quan

Tags:

#Hương Khê #cháy lá #cây cối #nguyên nhân #địa phương #mẫu kiểm tra

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Khởi nghiệp từ những mầm hoa

Khởi nghiệp từ những mầm hoa

Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh Lê Khắc Nam (thôn Thái Sơn, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã về quê lựa chọn khởi nghiệp với mô hình sản xuất cây giống hoa cúc.
Sẽ cấp 'Sổ đỏ' điện tử, tích hợp trên VNeID

Sẽ cấp 'Sổ đỏ' điện tử, tích hợp trên VNeID

Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục đang triển khai các công việc liên quan đến xây dựng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử.
Tháng cao điểm chống khai thác IUU tại Hà Tĩnh đạt kết quả tích cực

Tháng cao điểm chống khai thác IUU tại Hà Tĩnh đạt kết quả tích cực

Sau 1 tháng triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công tác kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại Hà Tĩnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!