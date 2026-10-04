Gió mùa Đông Bắc sắp về, Hà Tĩnh dự báo mưa lớn

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh, chiều nay (4/10), không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Khoảng gần sáng ngày 5/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Từ đêm 4 - 6/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền gió chuyển hướng bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4; vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21 - 23 độ C.

Gần sáng ngày 5/10, vùng biển Hà Tĩnh gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, sóng cao 2 - 3 m.

Từ đêm 4 - 6/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo khuyến cáo của cơ quan khí tượng, gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.