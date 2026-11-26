Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay (26/11), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17 - 19 độ C.

Dự báo, khoảng chiều 27/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Khoảng tối ngày 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh. Trên đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17 - 19 độ C.

Từ chiều tối 27/11 vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 1 - 2,5m.

Đêm 27 và ngày 28/11, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa, cục bộ có mưa vừa và dông. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển rét. Người dân cần chủ động giữ ấm, nhất là người già, trẻ nhỏ; đồng thời chú ý bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước những thay đổi của thời tiết.