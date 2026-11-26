(Baohatinh.vn) - Một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh khoảng tối ngày 27/11.
Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay (26/11), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo, khoảng chiều 27/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Khoảng tối ngày 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh. Trên đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17 - 19 độ C.
Từ chiều tối 27/11 vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 1 - 2,5m.
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