Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, ngày nắng 16/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ: 22 - 30°C.

Giới trẻ Hà Tĩnh và sức hút từ concert âm nhạc 15/11/2026 06:47 Không đơn thuần là những chuyến đi "săn vé" hay khoảnh khắc gặp gỡ thần tượng dưới ánh đèn sân khấu, “tham gia concert” (tham dự các đại nhạc hội, đêm nhạc trực tiếp) đang trở thành một phần trong đời sống giải trí của không ít bạn trẻ Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Trưa chiều giảm mây, có nắng 15/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây, có nắng; nhiệt độ 20 - 29 độ C.

Những thói quen khiến bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa 15/11/2026 04:59 Stress kéo dài, ít vận động, ăn nhiều thịt và đồ chiên rán là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Tại Việt Nam, các bệnh lý này ngày càng được ghi nhận ở người trẻ.

Giáng sinh đến sớm tại nhiều quán cà phê ở Hà Tĩnh 14/11/2026 13:30 Nhiều quán cà phê tại Hà Tĩnh đã sớm trang trí không gian theo chủ đề Giáng sinh với cây thông, ông già Noel, mưa tuyết... thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Phổ biến không mưa, có nắng nhẹ 14/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày trời nắng; nhiệt độ dao động từ 20 - 27°C.

Khách hàng Hà Tĩnh chi tiền để trải nghiệm trào lưu trà sữa dài 13/11/2026 14:01 Xuất hiện trong thời gian ngắn, những ly trà sữa có thiết kế dáng dài nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Hà Tĩnh; phần lớn khách hàng tìm đến sản phẩm để trải nghiệm và lưu lại những hình ảnh độc đáo.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/11: Phổ biến không mưa, có nắng nhẹ 13/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/11: Trời nhiều mây, phổ biến không mưa, ngày có nắng nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ dao động từ 16 - 26°C.

Những thực phẩm tốt cho huyết áp 13/11/2026 04:35 Rau lá xanh, các loại đậu, sữa chua không đường, khoai lang và chuối có thể góp phần duy trì huyết áp ổn định nhờ cung cấp kali, magie cùng chất xơ.

Cách sử dụng quả gấc làm đẹp da hiệu quả 12/11/2026 14:08 Nhờ chứa hàm lượng lycopene và beta-carotene cao, quả gấc mang lại hiệu quả chống oxy hóa, dưỡng ẩm và làm đẹp da khi sử dụng đúng cách.

Khi người trẻ Hà Tĩnh tìm đến các lớp học trang điểm cá nhân 12/11/2026 07:44 Không chỉ để làm đẹp trong những dịp đặc biệt, người trẻ Hà Tĩnh sẵn sàng chi tiền triệu học trang điểm cá nhân để chủ động chăm chút diện mạo, tự tin hơn trong công việc và cuộc sống.

Những thói quen buổi sáng nên tránh để hạn chế nguy cơ đột quỵ 12/11/2026 05:02 Buổi sáng là thời điểm cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động, đồng thời huyết áp và nhịp tim có những thay đổi sinh lý.

Việt Nam đặt mục tiêu năm 2045 tuổi thọ trung bình đạt hơn 80 11/11/2026 15:29 Việt Nam đặt mục tiêu tuổi thọ trung bình người dân đạt trên 80 vào năm 2045, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên hơn 71.

Tưởng ăn lành mạnh, nhiều người Việt đang vô tình làm hại sức khỏe 11/11/2026 05:00 Tưởng bỏ cơm, uống nước ép hay kiêng dầu mỡ là cách ăn uống lành mạnh, nhiều người đang mắc những sai lầm mà không nhận ra.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Có mưa rải rác, trời rét 11/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; trời rét, nhiệt độ từ 16 - 21°C.

Người dân Hà Tĩnh đón gió lạnh đầu đông 10/11/2026 10:28 Đợt không khí lạnh tràn về khiến thời tiết Hà Tĩnh chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm sâu. Và dù thời tiết thay đổi, nhịp sống thường nhật vẫn tiếp diễn, mang theo sắc thái rất riêng của những ngày đầu đông.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/11: Có mưa rào và dông, trời rét 10/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/11: Có mưa rào và dông vài nơi, trời rét. Nhiệt độ dao động từ 17 - 25 độ C.

Cách dùng cam, quýt để tăng đề kháng 10/11/2026 04:49 Sử dụng quả họ cam quýt tăng đề kháng là giải pháp tự nhiên quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc ăn đúng cách để tối ưu miễn dịch và tránh nguy cơ kích ứng tiêu hóa cần tuân theo hướng dẫn y khoa.

Hà Tĩnh: Rà soát các điểm xung yếu, chủ động ứng phó mưa lớn 09/11/2026 17:57 Các địa phương, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hà Tĩnh ra công điện về chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất 09/11/2026 15:54 Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 20 xã, phường ở Hà Tĩnh 09/11/2026 10:54 Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều khu vực.

Ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày là tốt cho sức khỏe? 09/11/2026 05:04 Người khỏe mạnh nên ăn một quả trứng mỗi ngày, cần nấu chín kỹ và bảo quản lạnh không rửa vỏ để tránh ngộ độc khuẩn Salmonella.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/11: Mưa to nhiều nơi, trời chuyển lạnh 09/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/11: Có mưa vừa, mưa to và dông, trời chuyển rét. Nhiệt độ: 16 - 24 độ C.

Hà Tĩnh đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, mưa lớn 08/11/2026 11:54 Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15 - 17 độ C, từ ngày 9/11 trời trở rét.

Bình nước cá nhân bẩn gấp 40.000 lần bồn cầu nếu rửa sai cách 08/11/2026 11:46 Bình nước cá nhân có thể chứa lượng vi khuẩn gấp 40.000 lần bồn cầu nếu không được cọ rửa đúng cách bằng xà phòng định kỳ.

Sống khỏe cùng BHT: Vô sinh thứ phát - cảnh báo nguy cơ từ lối sống hiện đại 08/11/2026 10:00 Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Mưa rào vài nơi, ngày nắng nhẹ 08/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ: 24 - 29°C.

Những đội, nhóm trẻ khơi mạch sáng tạo, lan tỏa giá trị văn hóa 07/11/2026 11:53 Từ những sở thích chung, nhiều người trẻ Hà Tĩnh đang chủ động kết nối, thành lập các đội, nhóm, câu lạc bộ để phát triển năng khiếu, theo đuổi đam mê và góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng.