El Nino rất mạnh kéo dài, Việt Nam đối mặt mùa đông khác thường

El Nino rất mạnh kéo dài, mùa đông ít rét hơn

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vừa đưa ra nhận định khí hậu thời hạn mùa trên cả nước từ tháng 12/2026-5/2027.

Theo đó, Bắc Bộ đang trải qua những ngày giao mùa thu - đông với nền nhiệt cao hơn thông thường 2-3 độ. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy mùa đông năm nay có xu hướng ấm hơn trung bình nhiều năm (TBNN) dưới tác động của El Nino rất mạnh.

Mùa mưa 2027 ở Nam Bộ đến muộn. Ảnh: Nguyễn Huế

Từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 11/2026, miền Bắc ghi nhận 3 đợt không khí lạnh vào các ngày 10/9, 4/10 và 8/11. Đợt không khí lạnh ngày 8/11 gây rét diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại một số nơi xuống dưới 10 độ, như Sa Pa (Lào Cai) 6,2 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4,9 độ.

Mặc dù đã xuất hiện những đợt không khí lạnh gây rét mạnh, nhưng dự báo trong những tháng tới, dưới tác động của El Nino, không khí lạnh vẫn có xu hướng hoạt động yếu hơn TBNN.

“Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn, số ngày rét phổ biến thấp hơn TBNN. Dù vậy, vẫn có thể xuất hiện những đợt rét mạnh nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn”, ông Hòa nhận định.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn từ tháng 12/2026-2/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 79%. Xác suất El Nino đạt cường độ trung bình đến mạnh là 21%.

Từ tháng 12/2026-2/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn TBNN từ 1-2 độ, một số nơi có thể cao hơn 2 độ.

Nhiều khu vực thiếu hụt lượng mưa, nắng nóng xuất hiện sớm

Không chỉ nền nhiệt cao, lượng mưa trong giai đoạn từ tháng 12/2026-5/2027 cũng có xu hướng thiếu hụt so với TBNN tại nhiều khu vực, đặc biệt là Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Cụ thể, tháng 12/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn TBNN từ 5-15mm; khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến xấp xỉ TBNN. Trong khi đó, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, lượng mưa thấp hơn 20-40mm; duyên hải Nam Trung Bộ thiếu hụt 50-150mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có lượng mưa thấp hơn TBNN từ 10-20mm.

Sang tháng 1/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ TBNN. Các khu vực còn lại thấp hơn 10-30mm; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Đến tháng 2/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng xấp xỉ TBNN, Trung Bộ thấp hơn 10-20mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục ít mưa.

Từ tháng 3/2027, El Nino được dự báo suy yếu từ cường độ rất mạnh xuống mức yếu đến trung bình, có thể khiến một số tác động thời tiết cực đoan giảm, nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn. Nền nhiệt trên cả nước vẫn có xu hướng cao hơn TBNN, trong khi tình trạng thiếu hụt lượng mưa tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực.

Cụ thể, tháng 3, Bắc Bộ và Trung Bộ có lượng mưa thấp hơn TBNN từ 10-20mm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Tháng 4, lượng mưa tại Bắc Bộ vẫn thấp hơn 10-20mm, Trung Bộ và Nam Bộ thiếu hụt 20-40mm.

Một diễn biến đáng chú ý khác là nắng nóng có thể xuất hiện sớm hơn thông thường. Khu vực miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ tháng 2/2027, sớm hơn TBNN.

Từ tháng 3, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đồng thời có thể xuất hiện cục bộ ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến tháng 4-5/2027, nắng nóng có xu hướng mở rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Bão ít có khả năng xuất hiện

Từ tháng 12/2026-2/2027, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng thấp hơn TBNN (TBNN: 1,4 cơn), ít có khả năng đổ bộ vào đất liền. Giai đoạn tháng 3-5/2027 cũng ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ (TBNN: 0,8 cơn).

Đáng lưu ý, trong tháng 12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, tập trung từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Từ tháng 1/2027, mưa vừa, mưa to có xu hướng giảm.

Ngoài ra, giông, lốc, sét và mưa đá có thể xảy ra trên phạm vi cả nước.

Theo ông Hòa, tình trạng thiếu hụt lượng mưa, nền nhiệt cao và mùa mưa đến muộn có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đồng thời làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn tại Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn từ 1-3 ngày; chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sử dụng tiết kiệm nguồn nước và xây dựng phương án phòng, chống thiên tai phù hợp. Đặc biệt, cơ quan chức năng cần vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.