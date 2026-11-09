Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/11: Mưa to nhiều nơi, trời chuyển lạnh

Tài chính thị trường ngày 9/11: Người chăn nuôi lợn trước áp lực cung vượt cầu 09/11/2026 07:46 Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh hiện dao động khoảng 44.000 – 46.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 70.000 – 78.000 đồng/kg trong những tháng đầu năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hải quan khu vực XI chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa 08/11/2026 13:00 Trên tuyến biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan khu vực XI tăng cường kiểm soát, phối hợp đấu tranh, quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.

Sống khỏe cùng BHT: Vô sinh thứ phát - cảnh báo nguy cơ từ lối sống hiện đại 08/11/2026 10:00 Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thôn Gia Thiện – miền quê khởi sắc 08/11/2026 05:13 Thôn Gia Thiện (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) khang trang, đổi mới nhưng vẫn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho học sinh 08/11/2026 05:05 Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, ngay từ đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Mưa rào vài nơi, ngày nắng nhẹ 08/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ: 24 - 29°C.

Những "bông hoa sân cỏ" lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng 07/11/2026 16:05 Đội bóng đá nữ thôn Sơn Phú, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết và lan tỏa phong trào thể thao trong cộng đồng.

Chùa Triều Sơn – dấu ấn văn hóa tâm linh 07/11/2026 12:46 Giữa miền quê Mai Phụ, chùa Triều Sơn là ngôi cổ tự gắn bó với đời sống tâm linh, đồng thời lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/11: Đêm có mưa rào, ngày nắng gián đoạn 07/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông ; ngày nắng dán đoạn; nhiệt độ dao động từ 23 - 31°C.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 06/11/2026 14:16 Sáng 6/11, tại UBND xã Kỳ Lạc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Tăng tốc phủ kín diện tích ngô vụ đông 06/11/2026 14:05 Để hoàn thành kế hoạch sản xuất ngô vụ đông, nông dân tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống, quyết tâm phủ kín diện tích như mục tiêu đã đề ra.

Giữ hồn nón lá giữa lòng phố thị 06/11/2026 08:24 Giữa nhịp sống hiện đại của đô thị Thành Sen (Hà Tĩnh), nón lá vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tạo nên dấu ấn riêng.

Tài chính thị trường ngày 6/11: 46 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, vì sao lãi vay vẫn cao? 06/11/2026 07:45 Cả 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động ít nhất 0,5 điểm phần trăm, nhưng lãi vay giảm chậm hơn. Đáng chú ý, lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi tại một số ngân hàng vẫn lên tới 13–14%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/11: Có mưa rào nhẹ 06/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ; ngày hửng nắng yếu; nhiệt độ dao động từ 24 - 30°C.

Vấn đề hôm nay: Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong? 05/11/2026 20:00 Hà Tĩnh hiện có gần 900 HTX đang hoạt động, trong đó số HTX hoạt động hiệu quả chỉ chiếm từ 15-20%. Vì sao sau nhiều năm được quan tâm, hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách, một bộ phận lớn HTX vẫn chưa thể phát triển như kỳ vọng? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong?".

Sức sống Truyện Kiều trong diễn xướng dân gian 05/11/2026 17:06 Tại Hà Tĩnh, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa qua lời ru và các hình thức diễn xướng dân gian, được nhiều thế hệ gìn giữ, trao truyền.

[Motion graphic] Quy trình điện tử giải quyết thủ tục thu, nộp đảng phí 05/11/2026 16:01 Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Quyết định số 762-QĐ/VPTW ngày 31/10/2026 về việc ban hành Quy trình điện tử giải quyết thủ tục thu, nộp đảng phí.

Lộn xộn trước cổng chợ: Vì sao chuyện cũ nói mãi! 05/11/2026 08:19 Tại nhiều khu vực chợ ở Hà Tĩnh, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, dừng đỗ phương tiện tùy tiện vẫn diễn ra, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Học sinh Hà Tĩnh lan tỏa tinh thần phòng chống bạo lực học đường 05/11/2026 08:02 Để ngăn ngừa bạo lưc học đường, các trường học Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hình thức giáo dục nhằm trang bị kỹ năng ứng xử, vun đắp tình bạn đẹp và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Tài chính thị trường ngày 5/11: Chi tiết mức lương tối thiểu vùng tại Hà Tĩnh từ 1/1/2027 05/11/2026 07:45 Từ ngày 1/1/2027, 69 xã, phường của Hà Tĩnh sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 399/2026. Trong đó, 12 xã, phường thuộc vùng III; các địa phương còn lại thuộc vùng IV. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/11: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào 05/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/11: Đêm và sáng ít mây, không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ dao động từ 24 - 31°C.

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 04/11/2026 21:51 Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.

Hà Tĩnh tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 04/11/2026 19:51 Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Hội nghị toàn quốc tập huấn triển khai cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm 04/11/2026 19:48 Chiều 4/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sử dụng cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV 04/11/2026 14:36 Sáng 4/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 4/11: Lãi vay mua nhà lên tới 15%/năm, người có tiền mặt thêm lợi thế 04/11/2026 07:45 Lãi vay mua nhà sau ưu đãi có thể lên tới 13–15%/năm, khiến một số chủ sở hữu phải điều chỉnh giá bán để giảm áp lực tài chính. Trong khi đó, người có sẵn tiền mặt có thêm cơ hội đàm phán mua bất động sản với giá hợp lý. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/11: Đêm có mưa, ngày nắng gián đoạn 04/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn.

[Motion graphic] Doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế TNDN 03/11/2026 16:56 Nghị định 398/2026/NĐ-CP quy định cụ thể việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, từ điều kiện hưởng ưu đãi, cách xác định doanh thu đến kê khai và điều chỉnh số thuế được giảm.

Hà Tĩnh tập trung cao độ hoàn thiện rà soát vị trí việc làm 03/11/2026 16:52 Sáng 3/11, Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thanh niên Hà Tĩnh gửi gắm kỳ vọng trước Hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh 03/11/2026 15:30 Trước thềm Hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh năm 2026, thanh niên Hà Tĩnh gửi gắm nhiều kỳ vọng về chính sách hỗ trợ, cơ hội phát triển và cống hiến.

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