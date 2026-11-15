Những thói quen khiến bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa

Stress, ít vận động và ăn uống thiếu lành mạnh làm tăng nguy cơ

Theo thống kê của Bộ Y tế, hệ thống y tế nước ta đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm, cứ 10 người chết thì có 7 người là do các bệnh không lây. Trong đó, các bệnh lý tim mạch đã cướp đi sinh mạng của khoảng 200.000 người/năm, chiếm 25% số ca tử vong trong dân số.

PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết số bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh lý tim mạch tại Bệnh viện Tim Hà Nội có xu hướng tăng qua các năm. Trong đó, số người trẻ từ 25 đến 40 tuổi đến khám ngày càng nhiều. Các bác sĩ đã tiếp nhận những trường hợp nhồi máu cơ tim ở độ tuổi dưới 40.

Ngày càng có nhiều người trẻ mắc bệnh tim mạch (Ảnh minh họa).

Theo chuyên gia, sự gia tăng của các yếu tố nguy cơ như căng thẳng kéo dài, lười vận động và chế độ ăn không hợp lý là những vấn đề đáng quan tâm. Việc tiêu thụ quá nhiều thịt, đồ chiên rán, cùng các thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh có thể góp phần làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Ít vận động khiến cơ thể dễ tăng cân, tích tụ mỡ và gặp bất lợi trong kiểm soát huyết áp, đường huyết cũng như mỡ máu. Trong khi đó, chế độ ăn dư thừa năng lượng, nhiều muối và chất béo bão hòa có thể làm gia tăng các yếu tố nguy cơ đối với tim và mạch máu.

Theo WHO, việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể dẫn đến bệnh tăng huyết áp và làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Stress kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, thói quen ăn uống và khả năng kiểm soát huyết áp. Nếu đi kèm hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, thừa cân hoặc thiếu hoạt động thể lực, nguy cơ đối với sức khỏe tim mạch càng đáng lưu ý.

Đáng nói, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu có thể diễn biến trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, cảm giác khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc không có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Chủ động thay đổi lối sống, không chờ có triệu chứng

Để giảm nguy cơ bệnh tim mạch, chuyên gia khuyến cáo người dân duy trì hoạt động thể lực thường xuyên, ăn uống cân bằng, kiểm soát cân nặng, hạn chế muối và thực phẩm chứa nhiều chất béo không lành mạnh. Người hút thuốc nên bỏ thuốc; việc sử dụng rượu bia cũng cần được hạn chế.

Bên cạnh đó, người trưởng thành nên kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu theo tình trạng sức khỏe, tiền sử gia đình và hướng dẫn của nhân viên y tế. Những người có nhiều yếu tố nguy cơ càng cần chủ động thăm khám, kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng.

Các dấu hiệu như đau hoặc tức ngực, khó thở bất thường, vã mồ hôi lạnh, choáng hoặc ngất cần được chú ý. Khi xuất hiện đau ngực kéo dài, khó thở đột ngột hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhồi máu cơ tim, người bệnh cần được cấp cứu ngay, không tự chờ triệu chứng thuyên giảm.

Phòng ngừa bệnh tim mạch không chỉ dành cho người cao tuổi hay người đã được chẩn đoán mắc bệnh. Những thói quen hình thành từ khi còn trẻ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.