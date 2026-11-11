Việt Nam đặt mục tiêu năm 2045 tuổi thọ trung bình đạt hơn 80

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án "Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân".

Đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tất cả đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ ba loại hình thiết kế văn hóa cơ bản, gồm trung tâm văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng và thư viện; 80% tỉnh thành có đủ ba công trình thể thao cơ bản gồm nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi.

Tất cả xã phường đặc khu có thiết chế văn hóa, thể thao. Hầu hết thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có ít nhất một thiết chế thể thao hoặc một điểm tập luyện thể dục, thể thao công cộng.

Đồng thời, toàn quốc phấn đấu mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao hoặc một hình thức tập luyện phù hợp thường xuyên theo lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe và đặc thù vùng miền.

Tầm nhìn đến năm 2045 người dân có tuổi thọ trung bình đạt hơn 80, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên hơn 71. Tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển.

Tất cả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn; tất cả người dân có khả năng tiếp cận thuận lợi với các thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe.

Người già tại viện dưỡng lão Thị Nghè, TP HCM, năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Tất cả tỉnh thành có đủ ba công trình thể thao cơ bản, trong đó một nửa đạt chuẩn tổ chức thi đấu quốc tế; tất cả trường học có công trình thể thao. 95% học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, sức khỏe theo quy định; tầm vóc thanh niên Việt Nam đạt mức cao trong khu vực. Học sinh, sinh viên duy trì thói quen vận động suốt đời.

Ngoài ra, đề án đặt mục tiêu tất cả người dân tập luyện thường xuyên một môn thể thao; chỉ số sức khỏe và chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Hệ thống y tế được xây dựng hiện đại, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, đề án nêu 5 giải pháp cơ bản. Trước tiên cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá mức độ tham gia tập luyện và tình trạng sức khỏe của nhân dân. Bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động, khả năng tiếp cận thể dục, thể thao với trẻ em, học sinh, người lao động và người cao tuổi, cũng được xây dựng.

Phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe gắn với phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, sẽ được đẩy mạnh. Các mô hình không gian công cộng vì sức khỏe, công viên sức khỏe, không gian vận động, câu lạc bộ thể thao cộng đồng, không gian sáng tạo, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật kết hợp chăm sóc sức khỏe tinh thần sẽ được hoàn thiện.

Hệ thống trang thiết bị tập luyện ngoài trời tại vườn hoa, công viên, điểm sinh hoạt cộng đồng sẽ được chú trọng nâng cấp, bổ sung. Hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong trường học được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát triển câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, giao lưu, trải nghiệm, khơi dậy tinh thần học tập và rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động bền vững cho học sinh, sinh viên.

Năm 2024, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,7, cao hơn trung bình thế giới. Tuổi thọ của phụ nữ trung bình 77,3, trong khi nam giới 72,3. Tuổi thọ có sự chênh lệch giữa các vùng địa lý. Ở Tây Nguyên, vùng trung du miền núi phía Bắc trung bình 72-72,8 tuổi; còn khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng hay đồng bằng sông Cửu Long, tuổi trung bình cao hơn, ở 75,7-76,5. Một số địa phương như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, tuổi thọ trung bình của người dân trên 76. Trong khi đó, địa phương có tuổi thọ trung bình ở mức thấp là Lai Châu, Kon Tum, Điện Biên..., những nơi mức sống thấp hơn, điều kiện tiếp cận y tế không bằng vùng miền khác. Cục Thống kê dự báo đến năm 2030 Việt Nam sẽ có 17,2 triệu người cao tuổi và năm 2049 số người cao tuổi lên đến gần 27 triệu.