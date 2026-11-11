Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Việt Nam đặt mục tiêu năm 2045 tuổi thọ trung bình đạt hơn 80

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Việt Nam đặt mục tiêu tuổi thọ trung bình người dân đạt trên 80 vào năm 2045, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên hơn 71.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án "Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân".

Đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tất cả đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ ba loại hình thiết kế văn hóa cơ bản, gồm trung tâm văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng và thư viện; 80% tỉnh thành có đủ ba công trình thể thao cơ bản gồm nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi.

Tất cả xã phường đặc khu có thiết chế văn hóa, thể thao. Hầu hết thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có ít nhất một thiết chế thể thao hoặc một điểm tập luyện thể dục, thể thao công cộng.

Đồng thời, toàn quốc phấn đấu mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao hoặc một hình thức tập luyện phù hợp thường xuyên theo lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe và đặc thù vùng miền.

Tầm nhìn đến năm 2045 người dân có tuổi thọ trung bình đạt hơn 80, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên hơn 71. Tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển.

Tất cả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn; tất cả người dân có khả năng tiếp cận thuận lợi với các thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe.

Người già tại viện dưỡng lão Thị Nghè, TP HCM, năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trần
Người già tại viện dưỡng lão Thị Nghè, TP HCM, năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Tất cả tỉnh thành có đủ ba công trình thể thao cơ bản, trong đó một nửa đạt chuẩn tổ chức thi đấu quốc tế; tất cả trường học có công trình thể thao. 95% học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, sức khỏe theo quy định; tầm vóc thanh niên Việt Nam đạt mức cao trong khu vực. Học sinh, sinh viên duy trì thói quen vận động suốt đời.

Ngoài ra, đề án đặt mục tiêu tất cả người dân tập luyện thường xuyên một môn thể thao; chỉ số sức khỏe và chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Hệ thống y tế được xây dựng hiện đại, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, đề án nêu 5 giải pháp cơ bản. Trước tiên cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá mức độ tham gia tập luyện và tình trạng sức khỏe của nhân dân. Bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động, khả năng tiếp cận thể dục, thể thao với trẻ em, học sinh, người lao động và người cao tuổi, cũng được xây dựng.

Phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe gắn với phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, sẽ được đẩy mạnh. Các mô hình không gian công cộng vì sức khỏe, công viên sức khỏe, không gian vận động, câu lạc bộ thể thao cộng đồng, không gian sáng tạo, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật kết hợp chăm sóc sức khỏe tinh thần sẽ được hoàn thiện.

Hệ thống trang thiết bị tập luyện ngoài trời tại vườn hoa, công viên, điểm sinh hoạt cộng đồng sẽ được chú trọng nâng cấp, bổ sung. Hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong trường học được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát triển câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, giao lưu, trải nghiệm, khơi dậy tinh thần học tập và rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động bền vững cho học sinh, sinh viên.

Năm 2024, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,7, cao hơn trung bình thế giới. Tuổi thọ của phụ nữ trung bình 77,3, trong khi nam giới 72,3. Tuổi thọ có sự chênh lệch giữa các vùng địa lý. Ở Tây Nguyên, vùng trung du miền núi phía Bắc trung bình 72-72,8 tuổi; còn khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng hay đồng bằng sông Cửu Long, tuổi trung bình cao hơn, ở 75,7-76,5.

Một số địa phương như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, tuổi thọ trung bình của người dân trên 76. Trong khi đó, địa phương có tuổi thọ trung bình ở mức thấp là Lai Châu, Kon Tum, Điện Biên..., những nơi mức sống thấp hơn, điều kiện tiếp cận y tế không bằng vùng miền khác.

Cục Thống kê dự báo đến năm 2030 Việt Nam sẽ có 17,2 triệu người cao tuổi và năm 2049 số người cao tuổi lên đến gần 27 triệu.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/viet-nam-dat-muc-tieu-nam-2045-tuoi-tho-trung-binh-dat-hon-80-5143128.html

Tags:

#tuổi thọ Việt Nam #mục tiêu năm 2045 #chăm sóc sức khỏe #rèn luyện thể thao #thiết chế văn hóa #người cao tuổi

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giữ hồn nón lá giữa lòng phố thị

Giữ hồn nón lá giữa lòng phố thị

Giữa nhịp sống hiện đại của đô thị Thành Sen (Hà Tĩnh), nón lá vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tạo nên dấu ấn riêng.
Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai 10 ngày tới

Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai 10 ngày tới

Các địa phương, đơn vị chức năng của Hà Tĩnh cần thông báo tình hình thời tiết, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn.
Cách dùng nghệ giảm trào ngược dạ dày

Cách dùng nghệ giảm trào ngược dạ dày

Nghệ vàng là vị thuốc dân gian được sử dụng phổ biến trong hỗ trợ tiêu hóa. Curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm, đang được nghiên cứu về tiềm năng cải thiện triệu chứng trào ngược dạ dày.
Dự báo diễn biến thời tiết trong tháng 11/2026

Dự báo diễn biến thời tiết trong tháng 11/2026

Tháng 11/2026, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm, các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh và khu vực Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.
Cách dùng gừng hỗ trợ giảm cholesterol

Cách dùng gừng hỗ trợ giảm cholesterol

Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là vị thuốc quý kết hợp hài hòa giữa Đông y và Tây y, hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, giảm cholesterol xấu và bảo vệ sức khỏe tim mạch...
Cách dùng chanh đào tốt cho sức khỏe

Cách dùng chanh đào tốt cho sức khỏe

Chanh đào thường được dùng pha nước giải khát thơm ngon và chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách dùng đúng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!