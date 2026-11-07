Những đội, nhóm trẻ khơi mạch sáng tạo, lan tỏa giá trị văn hóa

Không chỉ tham gia các sân chơi do tổ chức, đoàn thể khởi xướng, nhiều người trẻ Hà Tĩnh đang chủ động tìm kiếm những người cùng sở thích, tập hợp thành các đội, nhóm để tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Từ những ban nhạc trẻ đến các câu lạc bộ, mỗi mô hình có cách thức hoạt động riêng, tạo không gian để thành viên thể hiện khả năng, trau dồi kỹ năng và đưa sở thích cá nhân đến gần hơn với cộng đồng. Sự chủ động ấy đang góp thêm những sắc màu mới cho đời sống văn hóa ở địa phương.

﻿ Nhóm nhạc Hà Tĩnh duy trì sinh hoạt đều đặn, nghiêm túc.

Em Lưu Gia Hưng - thành viên nhóm nhạc Hà Tĩnh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Nhóm chúng em hiện có hơn 10 thành viên, mỗi người đảm nhận một phần việc phù hợp với khả năng, từ ca hát đến chơi nhạc cụ, hỗ trợ tổ chức biểu diễn. Điều em thích nhất khi tham gia ban nhạc là được làm việc cùng những người có chung đam mê. Mỗi lần tập luyện, chúng em có thể góp ý, bổ sung cho nhau để tiết mục hoàn thiện hơn. Dù mỗi người có công việc, lịch học riêng nhưng mọi người đều cố gắng sắp xếp thời gian duy trì hoạt động của nhóm. Em mong muốn có thêm nhiều quán cà phê, nhà hàng và đơn vị tổ chức sự kiện tạo điều kiện để các ban nhạc trẻ được biểu diễn, có thêm cơ hội cọ xát và trưởng thành”.

Để một ban nhạc duy trì hoạt động qua nhiều năm, sự yêu thích âm nhạc cần đi cùng cách tổ chức phù hợp và trách nhiệm của từng cá nhân. Đây cũng là điều mà các thành viên ban nhạc Crunchy (phường Hà Huy Tập) đã nỗ lực thực hiện trong hơn 4 năm qua.

Ban nhạc Crunchy biểu diễn tại quán cà phê Đan Nhi (phường Thành Sen).

Anh Trần Quang Hình - Trưởng ban nhạc Crunchy cho biết: “Ban nhạc hiện có 5 thành viên duy trì hoạt động. Ban đầu, chúng tôi kết nối với nhau từ sở thích âm nhạc, sau đó thống nhất bầu nhóm trưởng và phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng từng người. Đến nay, chúng tôi đã tham gia biểu diễn cho khoảng 100 đơn vị trong và ngoài tỉnh. Mỗi lần được đứng trên sân khấu, nhìn thấy sự đón nhận của khán giả cũng là động lực để các thành viên tiếp tục gắn bó, đầu tư nhiều hơn cho hoạt động của nhóm”.

Không chỉ tạo không gian để người trẻ theo đuổi các dòng nhạc yêu thích, những mô hình văn nghệ còn góp phần nuôi dưỡng năng khiếu và tình yêu nghệ thuật truyền thống từ sớm. Tại xã Toàn Lưu, Câu lạc bộ “Dân ca ví, giặm” do các bạn trẻ chủ động thành lập, hiện thu hút hơn 30 thành viên. Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên, tạo điều kiện để các em cùng luyện tập, trau dồi kỹ năng ca hát và tham gia biểu diễn tại các chương trình ở thôn, xã.

Câu lạc bộ dân ca ví, giặm ở xã Toàn Lưu do các bạn học sinh tự thành lập và phối hợp luyện tập.

Em Hồ Ngọc Hân - thành viên câu lạc bộ chia sẻ: “Trước đây, em thường chỉ hát ở nhà hoặc trong những buổi sinh hoạt cùng bạn bè. Khi tham gia câu lạc bộ, em học được cách lấy hơi, phát âm, thể hiện cảm xúc và tập luyện những tiết mục phù hợp. Qua mỗi lần sinh hoạt, em cảm thấy mình tiến bộ hơn, không còn quá rụt rè khi biểu diễn trước mọi người. Em cũng có thêm nhiều người bạn cùng sở thích để chia sẻ và học hỏi. Đặc biệt, chúng em cũng nhận được sự đồng hành của cán bộ xã và cô giáo Trần Thị Lệ Mỹ dẫn dắt, định hướng ”.

Với câu lạc bộ, việc duy trì hoạt động không dừng lại ở tạo sân chơi ca hát mà còn hướng đến mục tiêu giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và trân trọng những làn điệu dân ca ví, giặm của quê hương.

Cô giáo Trần Thị Lệ Mỹ, giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu) cho biết: “Ở lứa tuổi thiếu nhi, các em có khả năng tiếp thu nhanh, giàu cảm xúc và rất hào hứng với những hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, tôi chú trọng hướng dẫn các kỹ năng cơ bản, lựa chọn bài hát phù hợp với lứa tuổi, đồng thời khuyến khích các em mạnh dạn thể hiện bản thân. Bên cạnh việc giúp các em hát đúng, hát hay, tôi còn mong muốn các em hiểu hơn về giá trị của dân ca ví, giặm, biết trân trọng những làn điệu truyền thống và có ý thức gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa quê hương”.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc hay nghệ thuật truyền thống, nhu cầu sinh hoạt theo sở thích của người trẻ còn được thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác như thể thao, hội họa.

Câu lạc bộ bóng đá là sân chơi để thanh niên rèn luyện sức khỏe, giải trí, giao lưu thể thao và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Ngô Anh Đức - Trưởng nhóm Câu lạc bộ bóng đá thôn Tân Vĩnh Cần chia sẻ: “Ban đầu, câu lạc bộ chỉ có 12 thành viên, chủ yếu là những người trẻ trong thôn có chung sở thích bóng đá. Khi hoạt động được duy trì, nhiều bạn khác cũng biết đến và chủ động xin tham gia, đến nay số lượng đã tăng lên hơn 20 người. Điều chúng tôi mong muốn là giữ được sự nhiệt tình của các thành viên, duy trì sân chơi đều đặn để ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ tham gia”.

Điểm chung của những mô hình này là được hình thành từ nhu cầu thực tế của người trẻ, do chính các thành viên chủ động tập hợp và duy trì. Tuy nhiên, để hoạt động không chỉ dừng lại ở sự nhiệt tình ban đầu, các đội, nhóm cần có điều kiện sinh hoạt ổn định, địa điểm phù hợp và cơ hội tham gia những chương trình chung. Sự quan tâm, đồng hành của địa phương vì thế có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích, hỗ trợ các mô hình phát triển lâu dài.

﻿ Những mô hình sinh hoạt tự nguyện đang giúp người trẻ phát huy sở trường, nuôi dưỡng đam mê và đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ông Phạm Kim Trung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Toàn Lưu nhìn nhận: “Việc người trẻ chủ động thành lập các đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao là tín hiệu tích cực, góp phần làm phong phú hoạt động ở cơ sở. Địa phương cần quan tâm nắm bắt nhu cầu, tạo điều kiện về không gian sinh hoạt, khuyến khích các câu lạc bộ tham gia những chương trình chung. Đối với các nhóm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, cần định hướng để các thành viên phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời chú trọng gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống”.

Từ những sở thích riêng, người trẻ đang chủ động tạo dựng các không gian sinh hoạt chung, nơi mỗi cá nhân có cơ hội phát huy năng lực, chia sẻ đam mê và đóng góp cho cộng đồng. Để những mô hình này duy trì lâu dài, bên cạnh sự nhiệt tình của thành viên, cần có thêm sự quan tâm, hỗ trợ về địa điểm, điều kiện sinh hoạt và cơ hội tham gia các hoạt động chung tại địa phương.