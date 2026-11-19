Đời sống ngày càng có nhiều lựa chọn trong học tập, mua sắm, giải trí và chăm sóc bản thân, kéo theo những nhu cầu chi tiêu đa dạng hơn ở người trẻ. Ngoài các khoản sinh hoạt thiết yếu, nhiều người sẵn sàng dành tiền để trau dồi kiến thức, nâng cao sức khỏe, trang bị phương tiện phục vụ công việc hay trải nghiệm những điều mới mẻ. Tuy nhiên, khi nguồn thu nhập còn giới hạn, việc xác định đâu là nhu cầu cần ưu tiên, đâu là khoản chi có thể điều chỉnh trở thành bài toán mỗi người phải tự giải đáp.

Em Nguyễn Thị Hà Trang (áo trắng) ưu tiên dành kinh phí cho học tập, nâng cao năng lực, kiến thức chuyên ngành.

Là sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh, em Nguyễn Thị Hà Trang (phường Sông Trí) xác định học tập và nâng cao năng lực ngoại ngữ là những ưu tiên trong kế hoạch chi tiêu cá nhân. Với Trang, quãng thời gian trên giảng đường không chỉ là dịp tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn cần được tận dụng để chuẩn bị hành trang cho công việc sau này.

Hà Trang chia sẻ: “Em xác định thời gian học đại học là giai đoạn cần đầu tư nhiều cho kiến thức và kỹ năng. Vì vậy, em sẵn sàng dành một khoản tiền cho việc học tiếng Anh, mua tài liệu và tham gia những hoạt động giúp tích lũy kinh nghiệm. Học phí IELTS 5 triệu đồng được em chuẩn bị từ tiền tiết kiệm và sự hỗ trợ của gia đình. Em cũng có dự định học thêm tiếng Trung trong thời gian tới. Khi mua sắm hay giải trí, em vẫn đáp ứng những nhu cầu cá nhân nhưng có sự tính toán, cân nhắc để dành kinh phí cho những mục tiêu học tập quan trọng hơn”.

﻿ Chị Phạm Thị Ngọc Diệp (xã Cẩm Xuyên) chủ động sắp xếp các khoản chi phù hợp với thu nhập.

Với chị Phạm Thị Ngọc Diệp (xã Cẩm Xuyên - đang làm việc tại văn phòng luật), cân đối chi tiêu là cách để duy trì sự ổn định trong cuộc sống khi thu nhập còn hạn chế. Thay vì chỉ tập trung vào tiết kiệm, chị chú trọng phân bổ nguồn tiền hợp lý để vừa bảo đảm các nhu cầu hiện tại, vừa có sự chủ động về tài chính khi cần thiết.

“Với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, em phải lựa chọn khá kỹ để vừa bảo đảm sinh hoạt, vừa có điều kiện chăm sóc bản thân. Em thường tự nấu ăn, chọn thực phẩm phù hợp với túi tiền nhưng vẫn chú ý đến chất lượng bữa ăn. Bên cạnh đó, em dành kinh phí để thăm khám sức khỏe định kỳ, tiêm vắc-xin và bổ sung dinh dưỡng cần thiết. Em cũng cố gắng duy trì một khoản dự phòng để chủ động hơn khi có việc phát sinh. Ngoài những nhu cầu thiết yếu, em vẫn muốn dành một khoản nhỏ cho sở thích cá nhân và gặp gỡ bạn bè. Em nghĩ tiết kiệm là cần thiết, nhưng không nên vì thế mà bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe hay những nhu cầu giúp cuộc sống cân bằng hơn”, chị Ngọc Diệp chia sẻ.

Trang bị thiết bị phục vụ công việc cũng là khoản đầu tư được người trẻ tính toán trong kế hoạch tài chính cá nhân.

Không chỉ học tập hay chăm sóc sức khỏe, đầu tư cho công việc cũng là lựa chọn được người trẻ quan tâm. Anh Phạm Quốc Thái (xã Nghi Xuân - làm việc tại công ty truyền thông) cho biết: “Trong kế hoạch tài chính cá nhân, tôi phân bổ nguồn tiền cho sinh hoạt, trang bị phương tiện làm việc và những dự định riêng. Tôi ưu tiên đầu tư các thiết bị cần thiết như máy tính, máy quay có chất lượng tốt để phục vụ công việc. Thời gian tới, tôi dự định mua thêm xe để thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, với những khoản chi có giá trị lớn, tôi luôn cân nhắc khả năng tài chính và kế hoạch đã đặt ra, tránh mua sắm theo nhu cầu nhất thời”.

Anh Phạm Quốc Thái (áo đen) ưu tiên đầu tư các thiết bị cần thiết cho công việc.

Từ những lựa chọn khác nhau, có thể thấy người trẻ đang dành nguồn lực cho nhiều mục tiêu ngoài nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, để mỗi quyết định thực sự mang lại giá trị, việc lựa chọn khoản chi cần đặt trong mối tương quan với thu nhập và những mục tiêu tài chính của bản thân.

Chủ động lựa chọn các khoản chi giúp người trẻ hướng đến cuộc sống ổn định, chất lượng hơn.

Theo báo cáo Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2026 của Tập đoàn Deloitte (Mỹ), khảo sát 22.595 người thuộc hai thế hệ Gen Z (sinh từ năm 1995 đến 2007) và Millennials (sinh từ năm 1983 đến 1994) tại 44 quốc gia trên thế giới cho thấy áp lực tài chính đang tác động đáng kể đến các quyết định cá nhân. Trong đó, 55% người thuộc thế hệ Gen Z và 52% người thuộc thế hệ Millennials cho biết đã trì hoãn những quyết định lớn như kết hôn, lập gia đình, khởi nghiệp hoặc học tập nâng cao do tình hình tài chính. Dù vậy, 53% Gen Z và 45% Millennials kỳ vọng tình hình tài chính cá nhân sẽ cải thiện trong 12 tháng tới. Những con số này cho thấy, bên cạnh mong muốn phát triển bản thân và nâng cao chất lượng sống, người trẻ vẫn phải tính toán thận trọng trước những mục tiêu đòi hỏi nguồn lực tài chính dài hạn.

Theo các chuyên gia tâm lý, nhu cầu chi tiêu của người trẻ còn gắn với quá trình khẳng định bản thân, tìm kiếm sự độc lập và mong muốn có những trải nghiệm riêng. Đây là nhu cầu chính đáng, nhưng cũng dễ chịu tác động từ môi trường xung quanh. Khi mạng xã hội liên tục xuất hiện hình ảnh về những chuyến đi, món đồ, không gian sống và phong cách tiêu dùng hấp dẫn, ranh giới giữa nhu cầu thực tế với mong muốn chạy theo xu hướng đôi khi trở nên khó phân định.

Trong bối cảnh đó, vấn đề chi tiêu hợp lý đang trở thành kỹ năng cần thiết đối với người trẻ. Sự chủ động trong từng quyết định tài chính sẽ giúp người trẻ vừa chăm lo tốt hơn cho cuộc sống hiện tại, vừa có thêm điều kiện thực hiện những dự định trong tương lai.