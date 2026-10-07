Phụ nữ và những áp lực mang tên xu hướng

Mỗi ngày, khi lướt mạng xã hội, chị N.T.M.L (sinh năm 2000, xã Cẩm Xuyên) lại bắt gặp những xu hướng mới: một kiểu trang phục được yêu thích, một món đồ đang “hot”, một địa điểm chụp ảnh được nhiều người tìm đến. Có những thứ mua về rồi nhanh chóng bị bỏ quên. Có những điều ban đầu chỉ là tò mò, nhưng dần trở thành cảm giác nếu mình không biết, không có, không thử… thì dường như đang chậm hơn người khác.

Mạng xã hội cũng liên tục đưa đến những hình ảnh về một cuộc sống đẹp, thành công và đủ đầy. Từ đó, việc nhìn sang người khác rồi nhìn lại mình trở nên dễ dàng hơn. Không ai buộc chị N.T.M.L phải chạy theo xu hướng, nhưng khi những hình ảnh ấy xuất hiện mỗi ngày, cảm giác đứng ngoài cuộc đôi khi cũng trở thành một áp lực.

Mỗi ngày, khi lướt mạng xã hội, chị N.T.M.L (sinh năm 2000, xã Cẩm Xuyên) lại bắt gặp những xu hướng mới.

Chị N.T.M.L chia sẻ: "Nhiều khi thấy bè bạn xung quanh vừa giỏi giang, xinh đẹp lại sở hữu cuộc sống sang chảnh, tôi không tránh khỏi cảm giác tự ti. Có khi, tôi mình phải cố gắng cho bằng được, phải giống các bạn thì mới thấy không thua kém".

Trong khi mạng xã hội liên tục tạo ra những “món phải thử”, “quán phải đến”, “cách sống phải theo”, chị Phan Thị Cẩm Tú, chủ một quán ăn tại phường Thành Sen lại chọn cách đi chậm hơn. Ẩm thực mỗi ngày một đổi thay, nhưng chị không chạy theo tất cả những gì đang được chú ý trên mạng. Những món ăn hợp khẩu vị, hợp nhu cầu của khách vẫn được chị giữ lại, dù có thể chúng không phải là lựa chọn “hot” nhất ở thời điểm đó.

Với chị, biết đến cái mới không có nghĩa là phải thay đổi mọi thứ để giống người khác. Quan trọng là hiểu mình cần gì, khách hàng cần gì và đâu mới là điều thực sự phù hợp với mình.

Cuộc sống thư giãn mỗi ngày của chị Cẩm Tú.

Chị Phan Thị Cẩm Tú cho biết: "Điều khiến tôi thay đổi là khi nhận ra mình đang dành quá nhiều thời gian, tiền bạc và cả cảm xúc để chạy theo những điều người khác cho là cần thiết. Có những thứ mình mua vì xu hướng, có những mục tiêu mình theo đuổi vì sợ bị bỏ lại phía sau, nhưng cuối cùng lại không mang đến niềm vui như mong đợi. Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân thực sự cần gì và điều gì khiến mình hạnh phúc. Từ đó, tôi chọn sống đơn giản hơn, tập trung vào những giá trị phù hợp với bản thân thay vì cố gắng giống người khác".

Trên mạng xã hội, phụ nữ dễ bắt gặp hàng loạt hình mẫu về một người phụ nữ hiện đại như: biết yêu thương bản thân, độc lập tài chính, đẹp hơn mỗi ngày, nuôi dạy con thật tốt, giữ gìn hạnh phúc gia đình và không ngừng phát triển bản thân.



Những điều ấy, tự thân, đều là những mong muốn đẹp. Nhưng khi quá nhiều chuẩn mực cùng lúc hiện diện, việc muốn trở thành phiên bản tốt hơn của mình đôi khi lại biến thành một cuộc chạy đua âm thầm. Càng nhìn người khác, càng dễ thấy mình còn thiếu một điều gì đó; và rồi, thay vì hài lòng với những gì đang có, người ta lại thấy mình chưa bao giờ đủ tốt.

Rất nhiều hình mẫu phụ nữ thành công trên mạng đã khiến nhiều phụ nữ khác bị áp lực. Minh họa từ Internet

Chị Phan Thị Quỳnh Anh (phường Trần Phú) chia sẻ: "Nhiều lúc xem mạng xã hội thấy người ta xinh đẹp, giỏi kiếm tiền, cuộc sống lại có vẻ rất hoàn hảo, mình cũng bị cuốn theo. Sau một thời gian, mình mới nhận ra có những thứ mình theo đuổi chỉ vì thấy người khác có, chứ chưa chắc đó đã là điều mình thực sự cần".

Áp lực ấy không chỉ dừng ở cảm giác tự ti hay so sánh. Với một số người, nó còn tác động đến những lựa chọn liên quan đến ngoại hình, từ cách ăn mặc, chăm sóc vóc dáng đến quyết định can thiệp thẩm mỹ. Làm đẹp hay thay đổi bản thân vốn là nhu cầu cá nhân. Nhưng nếu quyết định ấy chủ yếu xuất phát từ tâm lý so sánh, từ cảm giác phải giống một hình mẫu nào đó, những hệ lụy về sức khỏe, tâm lý và sự hài lòng với chính mình cũng cần được cân nhắc.

Phụ nữ cần lựa chọn những cơ sở hoặc bệnh viện có chuyên môn để làm đẹp.

Bác sĩ CKI Đặng Thái Bảo, Phụ trách Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh cho biết: "Hiện nay, nhu cầu làm đẹp ở phụ nữ là chính đáng và ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, làm đẹp cũng cần có sự cân nhắc, không nên chạy theo trào lưu. Chị em nên lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ có chuyên môn, uy tín, để tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra".

Xu hướng hôm nay rồi sẽ được thay thế bằng một xu hướng khác. Điều còn lại vẫn là nhu cầu được sống một cuộc đời phù hợp với chính mình. Phụ nữ hoàn toàn có thể cập nhật cái mới, làm đẹp, phát triển bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng giữa rất nhiều tiếng nói trên mạng xã hội, có lẽ vẫn cần một khoảng lặng để tự hỏi: điều này thực sự phù hợp với mình, hay mình đang làm điều đó chỉ vì sợ bị bỏ lại phía sau? Bắt kịp xu hướng không phải là điều đáng lo, điều đáng quan tâm là sau mỗi lựa chọn, người phụ nữ có còn nhận ra mình trong đó hay không?

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Giáo dục Kinh đô Ngàn Hống (phường Nam Hồng Lĩnh) cho rằng: "Mọi xu hướng chỉ nên được xem là thông tin để tham khảo, chứ không nên trở thành khuôn mẫu cho cuộc đời mỗi người. Bởi mỗi người đều có giá trị riêng. Điều quan trọng là phụ nữ cần nhận ra mình thực sự phù hợp với điều gì, muốn hướng đến điều gì và biết hài lòng với những giá trị mình lựa chọn. Đó mới là điều chúng ta cần hướng đến".