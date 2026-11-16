Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, ngày nắng

Đợt không khí lạnh tràn về khiến thời tiết Hà Tĩnh chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm sâu. Và dù thời tiết thay đổi, nhịp sống thường nhật vẫn tiếp diễn, mang theo sắc thái rất riêng của những ngày đầu đông.
Sử dụng quả họ cam quýt tăng đề kháng là giải pháp tự nhiên quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc ăn đúng cách để tối ưu miễn dịch và tránh nguy cơ kích ứng tiêu hóa cần tuân theo hướng dẫn y khoa.
Các địa phương, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Từ những sở thích chung, nhiều người trẻ Hà Tĩnh đang chủ động kết nối, thành lập các đội, nhóm, câu lạc bộ để phát triển năng khiếu, theo đuổi đam mê và góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng.
Các địa phương, đơn vị chức năng của Hà Tĩnh cần thông báo tình hình thời tiết, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn.