Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, ngày nắng

Nhóm P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ: 22 - 30°C.

Tags:

#Dự báo thời tiết #Thời tiết mới nhất #Thời tiết hôm nay

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh đón gió lạnh đầu đông

Người dân Hà Tĩnh đón gió lạnh đầu đông

Đợt không khí lạnh tràn về khiến thời tiết Hà Tĩnh chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm sâu. Và dù thời tiết thay đổi, nhịp sống thường nhật vẫn tiếp diễn, mang theo sắc thái rất riêng của những ngày đầu đông.
Cách dùng cam, quýt để tăng đề kháng

Cách dùng cam, quýt để tăng đề kháng

Sử dụng quả họ cam quýt tăng đề kháng là giải pháp tự nhiên quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc ăn đúng cách để tối ưu miễn dịch và tránh nguy cơ kích ứng tiêu hóa cần tuân theo hướng dẫn y khoa.
Giữ hồn nón lá giữa lòng phố thị

Giữ hồn nón lá giữa lòng phố thị

Giữa nhịp sống hiện đại của đô thị Thành Sen (Hà Tĩnh), nón lá vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tạo nên dấu ấn riêng.
Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai 10 ngày tới

Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai 10 ngày tới

Các địa phương, đơn vị chức năng của Hà Tĩnh cần thông báo tình hình thời tiết, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn.
Cách dùng nghệ giảm trào ngược dạ dày

Cách dùng nghệ giảm trào ngược dạ dày

Nghệ vàng là vị thuốc dân gian được sử dụng phổ biến trong hỗ trợ tiêu hóa. Curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm, đang được nghiên cứu về tiềm năng cải thiện triệu chứng trào ngược dạ dày.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!