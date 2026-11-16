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Hà Tĩnh sắp đón không khí lạnh

P.V
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(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, khoảng chiều tối ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay (16/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều tối ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh và ngày 20/11, không khí lạnh sẽ tăng cường thêm.

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Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16-18 độ.

Dự báo, từ chiều ngày 18/11, trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, cấp 4; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ. Trên biển, từ chiều 18/11, vùng biển Hà Tĩnh gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo: Từ đêm 18 - 21/11, khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông; vùng đồng bằng và ven biển phía Nam có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất vùng đồi núi, ven các sông suối, ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị.

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Tags:

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