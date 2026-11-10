Người dân Hà Tĩnh đón gió lạnh đầu đông

Sống khỏe cùng BHT: Vô sinh thứ phát - cảnh báo nguy cơ từ lối sống hiện đại 08/11/2026 10:00 Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Mưa rào vài nơi, ngày nắng nhẹ 08/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ: 24 - 29°C.

Những đội, nhóm trẻ khơi mạch sáng tạo, lan tỏa giá trị văn hóa 07/11/2026 11:53 Từ những sở thích chung, nhiều người trẻ Hà Tĩnh đang chủ động kết nối, thành lập các đội, nhóm, câu lạc bộ để phát triển năng khiếu, theo đuổi đam mê và góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng.

4 tác hại với sức khỏe khi ăn khoai lang sai cách 07/11/2026 05:02 Ăn khoai lang đúng cách mang lại nhiều dinh dưỡng nhưng lạm dụng hoặc chế biến sai phương pháp có thể phản tác dụng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/11: Đêm có mưa rào, ngày nắng gián đoạn 07/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông ; ngày nắng dán đoạn; nhiệt độ dao động từ 23 - 31°C.

Dự báo từ ngày 9/11, Hà Tĩnh trời trở rét 06/11/2026 16:11 Khoảng đêm 8/11, rạng sáng ngày 9/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16 - 18 độ C.

Giữ hồn nón lá giữa lòng phố thị 06/11/2026 08:24 Giữa nhịp sống hiện đại của đô thị Thành Sen (Hà Tĩnh), nón lá vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tạo nên dấu ấn riêng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/11: Có mưa rào nhẹ 06/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ; ngày hửng nắng yếu; nhiệt độ dao động từ 24 - 30°C.

Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai 10 ngày tới 05/11/2026 16:54 Các địa phương, đơn vị chức năng của Hà Tĩnh cần thông báo tình hình thời tiết, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/11: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào 05/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/11: Đêm và sáng ít mây, không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ dao động từ 24 - 31°C.

Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh 04/11/2026 19:10 Sau đợt không khí lạnh yếu gây mưa rải rác, miền Bắc dự kiến đón thêm đợt mạnh ngày 8-9/11, khiến nhiệt độ giảm, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Cách dùng nghệ giảm trào ngược dạ dày 04/11/2026 05:03 Nghệ vàng là vị thuốc dân gian được sử dụng phổ biến trong hỗ trợ tiêu hóa. Curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm, đang được nghiên cứu về tiềm năng cải thiện triệu chứng trào ngược dạ dày.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/11: Đêm có mưa, ngày nắng gián đoạn 04/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn.

Việt Nam vừa trải qua tháng 10 nóng chưa từng có trong 65 năm 03/11/2026 06:25 Nhiệt độ trung bình tháng 10 trên cả nước đạt 26,30 độ C, cao hơn 1,74 độ C so với trung bình nhiều năm. Đây là mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận trong 65 năm qua, với 98 trạm khí tượng lập kỷ lục.

Giới trẻ “đi chùa online”: Chạm màn hình có tạo ra công đức? 03/11/2026 05:03 Trào lưu “đi chùa online” đang thu hút giới trẻ Hà Tĩnh với cách trải nghiệm không gian tâm linh trên nền tảng số. Tuy nhiên, hình thức này cũng đặt ra những băn khoăn về giá trị thực hành tín ngưỡng và nguy cơ lợi dụng niềm tin để trục lợi.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/11: Có mưa rào và nắng nhẹ gián đoạn 03/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, chiều có nắng nhẹ gián đoạn. Nhiệt độ: 23 - 30°C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/11: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào 02/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/11: Ngày nắng ráo, chiều tối và đêm có thể có mưa rào nhẹ; nhiệt độ dao động từ 24 - 31°C.

Dự báo diễn biến thời tiết trong tháng 11/2026 01/11/2026 21:30 Tháng 11/2026, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm, các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh và khu vực Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Cách dùng gừng hỗ trợ giảm cholesterol 01/11/2026 05:02 Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là vị thuốc quý kết hợp hài hòa giữa Đông y và Tây y, hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, giảm cholesterol xấu và bảo vệ sức khỏe tim mạch...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/11: Ngày nắng, nhiệt độ đến 31 độ C 01/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/11: Phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ 24 - 31 độ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/10: Có mưa rào, trời nắng gián đoạn 31/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/10: Có mưa rào nhẹ; trưa chiều giảm mây, trời nắng yếu; nhiệt độ dao động từ 23 - 31°C.

Cách dùng chanh đào tốt cho sức khỏe 30/10/2026 05:03 Chanh đào thường được dùng pha nước giải khát thơm ngon và chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách dùng đúng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/10: Nhiều mây, có mưa rào và dông 30/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/10: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; gió nhẹ; nhiệt độ từ 23 - 29°C.

Cách nấu nướng không làm "bốc hơi" vitamin 29/10/2026 15:11 Nấu nướng đúng cách không chỉ giúp món ăn ngon và còn giữ đủ dinh dưỡng vì các vitamin trong thực phẩm rất nhạy cảm với nhiệt độ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/10: Mưa to và dông 29/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/10: Mưa to và dông; trưa chiều có mưa gián đoạn; nhiệt độ dao động từ 23 - 28 độ C.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đề phòng gió mạnh, sóng lớn trên biển Hà Tĩnh 28/10/2026 17:39 Các lực lượng chức năng, địa phương ven biển Hà Tĩnh cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Hà Tĩnh đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất 28/10/2026 16:16 Hà Tĩnh cùng 12 tỉnh, thành phố ven biển được đề nghị triển khai ngay các biện pháp ứng phó với sóng lớn, mưa dông trên biển.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/10: Có nơi mưa to 28/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/10: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ dao động từ 22 - 29 độ C.

Người tiêu dùng ưu tiên chọn món đồ hữu dụng dịp Halloween 27/10/2026 14:00 Trước sự đa dạng của các mặt hàng Halloween, người tiêu dùng tại Hà Tĩnh ngày càng chú trọng đến sự phù hợp, khả năng sử dụng sau lễ hội và độ an toàn của sản phẩm, nhất là những mặt hàng dành cho trẻ nhỏ.