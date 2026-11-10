Người dân Hà Tĩnh đón gió lạnh đầu đông

(Baohatinh.vn) - Đợt không khí lạnh tràn về khiến thời tiết Hà Tĩnh chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm sâu. Và dù thời tiết thay đổi, nhịp sống thường nhật vẫn tiếp diễn, mang theo sắc thái rất riêng của những ngày đầu đông.
Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Từ những sở thích chung, nhiều người trẻ Hà Tĩnh đang chủ động kết nối, thành lập các đội, nhóm, câu lạc bộ để phát triển năng khiếu, theo đuổi đam mê và góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng.
Các địa phương, đơn vị chức năng của Hà Tĩnh cần thông báo tình hình thời tiết, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn.
Trào lưu “đi chùa online” đang thu hút giới trẻ Hà Tĩnh với cách trải nghiệm không gian tâm linh trên nền tảng số. Tuy nhiên, hình thức này cũng đặt ra những băn khoăn về giá trị thực hành tín ngưỡng và nguy cơ lợi dụng niềm tin để trục lợi.
Các lực lượng chức năng, địa phương ven biển Hà Tĩnh cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp.
Trước sự đa dạng của các mặt hàng Halloween, người tiêu dùng tại Hà Tĩnh ngày càng chú trọng đến sự phù hợp, khả năng sử dụng sau lễ hội và độ an toàn của sản phẩm, nhất là những mặt hàng dành cho trẻ nhỏ.