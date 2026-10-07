Phố phường Hà Tĩnh "dịu dàng" trong tiết trời se lạnh

Khán giả trẻ Hà Tĩnh chia sẻ về phim “Trại buôn người” 03/10/2026 09:30 Với khán giả trẻ ở Hà Tĩnh, phim “Trại buôn người” không chỉ gây ấn tượng bởi những tình huống kịch tính mà còn gợi nhiều suy nghĩ về những cái bẫy phía sau lời mời “việc nhẹ, lương cao”, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và nguy cơ mua bán người.

Nguyên nhân gây tăng huyết áp ở người trẻ 03/10/2026 05:04 Tăng huyết áp ở người trẻ có thể liên quan đến nhiều yếu tố như thừa cân, béo phì, ít vận động, chế độ ăn nhiều muối, sử dụng nhiều rượu bia, hút thuốc và căng thẳng kéo dài...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ 03/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/10: Đêm không mưa; ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ 23 - 34 độ.

Thông tin mới về đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh 02/10/2026 14:23 Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/10: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng 02/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/10: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 25 - 33 độ.

Tháng 10, nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 01/10/2026 14:24 Trưa 1-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) phát đi bản tin nhận định tình hình thời tiết trên phạm vi cả nước trong tháng 10-2026.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi 01/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/10: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 25-36 độ C.

Công dụng của lá mít đối với sức khỏe 30/09/2026 14:06 Giá trị của cây mít không chỉ dừng lại là một loại cây ăn quả mà lá mít cũng là một dược liệu quý, tốt cho sức khỏe...

Đi thăm đồng, bắt gặp rùa sa nhân quý hiếm 30/09/2026 13:35 Khi đi kiểm tra cánh đồng gần nhà, ông Hồ Sĩ Tiến ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) bắt được 1 con rùa sa nhân quý hiếm trong mương thoát nước và đã liên hệ các lực lượng chức năng bàn giao.

Cách dùng lá chanh giảm ho, dễ thực hiện 30/09/2026 05:03 Lá chanh không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn được dân gian sử dụng trong một số cách hỗ trợ giảm ho, dịu họng...

YouTube siết quy định, giới “mukbang” sắp hết thời 29/09/2026 14:24 YouTube siết quy định kiếm tiền cùng việc khán giả quay lưng với cảnh ăn uống vô độ khiến thu nhập của giới làm video mukbang sụt giảm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/9: Ngày nắng 29/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/9: Đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 24 - 35 độ C.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá 28/09/2026 05:21 Bằng nhiều cách làm phù hợp, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Nhận diện rối loạn lo âu phối hợp với trầm cảm 28/09/2026 05:20 Rối loạn lo âu phối hợp với trầm cảm là tình trạng người bệnh đồng thời xuất hiện các triệu chứng của lo âu và trầm cảm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/9: Trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C 28/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/9: Trời nắng, trong ngày hầu như không có mưa; nhiệt độ dao động từ 24 - 34 độ C.

Miền Bắc đầu tuần nắng, giữa tuần đón không khí lạnh 27/09/2026 14:47 Miền Bắc những ngày đầu tuần nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 35 độ C, sau đó nền nhiệt giảm do đón đợt không khí lạnh vào khoảng tối 30/9.

[Infographic] Cách nhận biết và phòng tránh sét trong mưa dông 27/09/2026 06:00 Khi có dông sét, người đang ở ngoài trời, đặc biệt người di chuyển bằng xe máy, có nguy cơ bị sét đánh do phương tiện này không tạo ra không gian bảo vệ như ô tô có mui kín.

Cách ăn rau quả giúp giảm nguy cơ ung thư 27/09/2026 05:02 Lựa chọn rau quả đa dạng, phù hợp trong chế độ ăn cung cấp nhiều dưỡng chất, góp phần giảm nguy cơ một số bệnh ung thư.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/9: Ngày nắng gián đoạn 27/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/9: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ: 24 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/9: Ngày nắng gián đoạn, có mưa vài nơi 26/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/9: Ngày giảm mây, có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.

Công dụng của quả lựu đối với sức khỏe 25/09/2026 05:02 Quả lựu chứa hàm lượng dưỡng chất vượt trội, đặc biệt từ vỏ quả đến hạt đều mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/9: Mưa to, chiều có nắng 25/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/9: Có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to, chiều có lúc nắng nhẹ, nhiệt độ 25 - 29 độ C.

Đề phòng mưa lớn, cảnh báo lốc, sét trên địa bàn Hà Tĩnh 24/09/2026 16:14 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, ngày hôm nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mắc kẹt trong hàng giờ lướt video ngắn 24/09/2026 13:05 Mở công cụ theo dõi thời gian sử dụng ứng dụng điện thoại vào cuối ngày, Hoàng Long, 31 tuổi, không ngạc nhiên khi TikTok chiếm quá nửa biểu đồ tròn.

Cùng con đón mùa trăng tuổi thơ 24/09/2026 10:00 Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ thơ mà còn là dịp để các gia đình ở Hà Tĩnh cùng con lưu giữ những ký ức tuổi thơ qua các hoạt động trải nghiệm truyền thống. Từ làm bánh, làm đèn lồng đến chuẩn bị mâm cỗ… mỗi khoảnh khắc sum vầy đều giúp mùa trăng thêm phần ý nghĩa.

Ảo thuật làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn 24/09/2026 05:15 Sau giờ hành chính, anh Nguyễn Sơn Tùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác- thế giới của những màn biến hóa kỳ ảo. Với anh, ảo thuật không đơn thuần là trò giải trí, mà là "liều thuốc" nhiệm màu giúp cân bằng lại nhịp sống sau những giờ làm việc nơi công sở.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/9: Có mưa, gió nhẹ 24/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/9: Có mây, có lúc có mưa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ 24 - 31 độ C.

Người "đo" giông bão 23/09/2026 15:16 Chị Lê Thị Thủy (SN 1977, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã có gần 28 năm gắn bó với công việc theo dõi, ghi nhận mưa, gió, nắng và những biến đổi của thời tiết.