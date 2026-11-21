Đã được chẩn đoán tăng huyết áp

Theo Times of India, người mắc tăng huyết áp cần đo thường xuyên để biết chỉ số có duy trì trong ngưỡng mục tiêu hay không. Huyết áp có thể thay đổi theo thời điểm trong ngày, mức độ căng thẳng, giấc ngủ, chế độ ăn uống và sử dụng thuốc.

Người bệnh ghi lại kết quả đo vào sổ hoặc ứng dụng để nhận biết xu hướng thay đổi của huyết áp. Những thông tin này cũng giúp bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị, điều chỉnh thuốc khi cần thiết. Người bệnh không nên tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc khi thấy chỉ số bình thường.

Mắc bệnh tiểu đường

Tiểu đường và tăng huyết áp thường xuất hiện đồng thời, làm tăng nguy cơ tổn thương tim, thận, mạch máu. Đường huyết cao kéo dài có thể gây tổn thương thành mạch, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Người mắc bệnh tiểu đường nên kiểm tra huyết áp định kỳ, ngay cả khi không có triệu chứng bất thường.

Mắc bệnh thận mạn

Thận có vai trò điều hòa lượng muối, nước và tham gia kiểm soát huyết áp. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có thể giữ lại nhiều muối và nước hơn, khiến huyết áp tăng. Ngược lại, huyết áp cao kéo dài cũng làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, làm cho chức năng cơ quan này suy giảm nhanh.

Đo huyết áp thường xuyên giúp phát hiện sớm bất thường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Cao tuổi

Khi tuổi tác tăng, thành mạch máu có xu hướng cứng, tăng nguy cơ tăng huyết áp. Người cao tuổi cũng dễ gặp tình trạng hạ huyết áp khi thay đổi tư thế, chẳng hạn đứng dậy sau khi ngồi hoặc nằm lâu.

Người lớn tuổi nên chú ý các biểu hiện như chóng mặt, choáng váng, mất thăng bằng khi đứng lên vì có thể liên quan đến tụt huyết áp tư thế, dễ ngã. Bác sĩ có thể hướng dẫn đo ở cả tư thế nằm, ngồi và đứng tùy tình trạng sức khỏe, theo WebMD.

Có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Những người thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch cần chú ý kiểm tra huyết áp. Đây là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, biến cố như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Vì vậy, người có nhiều yếu tố nguy cơ nên kiểm tra định kỳ ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh. Những người có chỉ số thường xuyên cao hơn mức bình thường cần đi khám để đánh giá, tư vấn biện pháp kiểm soát phù hợp.

Mỗi người nên sử dụng máy đo huyết áp điện tử bắp tay đã được kiểm định, có vòng bít phù hợp với chu vi cánh tay. Trước khi đo, người dùng nên nghỉ ngơi ít nhất 5 phút, tránh uống cà phê, hút thuốc hoặc vận động mạnh trong 30 phút. Khi đo, ngồi tựa lưng, hai chân đặt trên sàn, không bắt chéo chân và giữ cánh tay ngang tầm tim.

Mỗi lần nên đo hai lượt, cách nhau khoảng một phút và ghi lại kết quả. Nếu chỉ số huyết áp thường xuyên từ 130/80 mmHg trở lên, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ