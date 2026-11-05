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Khả năng chịu ảnh hưởng không khí lạnh mạnh vào cuối tuần, thời tiết Hà Tĩnh sẽ thế nào?

P.V
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(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, không khí lạnh mạnh kết hợp với gió Đông trên cao nên dự báo khu vực tỉnh xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

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Dự báo, khoảng đêm 8/11, khu vực Hà Tĩnh khả năng bắt đầu chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa đưa ra dự báo, trong các ngày từ 6 - 8/11, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông nên có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, ngày có nắng gián đoạn.

Dự báo, khoảng đêm 8/11, khu vực Hà Tĩnh khả năng bắt đầu chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với gió Đông trên cao nên dự báo khu vực Hà Tĩnh sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng (mưa lớn khả năng tập trung chủ yếu trong ngày và đêm 9/11), nguy cơ cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, vùng sườn dốc, ngập úng vùng trũng thấp và khu vực đô thị.

Ngoài ra, mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống.

Trên biển, từ đêm 8/11, dự báo gió Đông Bắc mạnh kèm mưa dông, lốc, sét có khả năng gây nguy hiểm cho tàu, thuyền hoạt động trên biển.

Không khí lạnh mạnh có khả năng gây rét một số nơi thuộc tỉnh Hà Tĩnh (rét là khi nhiệt độ trung bình ngày < 20°C).

Nhiệt độ thấp nhất trong các ngày từ 9 - 12/11 tại khu vực Hà Tĩnh dự báo từ 16 - 18°C. Sự giảm nhiệt nhanh có nguy cơ gây sốc nhiệt, ảnh hưởng tới sức khỏe con người và cây trồng, vật nuôi.

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Tags:

#không khí lạnh mạnh #gió mùa đông bắc #rét tăng cường

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