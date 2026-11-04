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Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh

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Sau đợt không khí lạnh yếu gây mưa rải rác, miền Bắc dự kiến đón thêm đợt mạnh ngày 8-9/11, khiến nhiệt độ giảm, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 5 đến ngày 6/11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu lệch Đông gây mưa rào và giông vài nơi.

Đến ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh hơn có khả năng tràn xuống miền Bắc, gây mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo từ nay đến cuối tuần, nhiệt độ Hà Nội 21-31 độ, sau đó giảm còn 18-25 độ C. Điểm cao trên 1.500m như Sa Pa (Lào Cai) 14-19 độ C, đợt sau nhiệt độ thấp nhất giảm còn 9 độ C.

Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh gây mưa. Ảnh: Ngọc Thành
Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh gây mưa. Ảnh: Ngọc Thành

Không khí lạnh mạnh từ ngày 8/11 còn ảnh hưởng đến thời tiết trên biển. Từ đêm 8 đến ngày 12/11, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-4m. Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m.

Từ ngày 9-12/11, khu vực Thanh Hóa đến TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Nguyên nhân là không khí lạnh mạnh ở tầng thấp kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao và tác động địa hình miền Trung.

Đợt không khí lạnh xuất hiện sau tháng 10 có nền nhiệt cao kỷ lục trên cả nước. Nền nhiệt trung bình tháng 10 tại hầu khắp các khu vực cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ, riêng Bắc Bộ cao hơn 2-3 độ C. Một số nơi ở Nam Bộ có mức tăng thấp hơn, khoảng 0,5-1 độ C.

Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 1,74 độ C. Đây là mức cao nhất trong cùng thời kỳ của chuỗi số liệu quan trắc từ năm 1961. Cả nước có 148 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt giá trị lịch sử, trong đó 80 trạm thuộc Bắc Bộ. Ngoài ra, 98 trạm ghi nhận nhiệt độ trung bình ngày cao nhất tháng đạt hoặc vượt kỷ lục cùng thời kỳ, gồm 69 trạm ở Bắc Bộ.

Một trong những nguyên nhân khiến tháng 10 nóng bất thường là số đợt không khí lạnh hoạt động ít hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng chỉ có một đợt không khí lạnh vào đêm 4/10, gây mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to ở Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An, sau đó vùng mưa mở rộng xuống phía nam.

Về xu thế lượng mưa tháng 11, cơ quan khí tượng nhận định Bắc Bộ có lượng mưa cao hơn 15-30% so với trung bình nhiều năm; khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại thấp hơn 20-40%.

Theo Gia Chính/vnexpress.net
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