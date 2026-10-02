Thông tin mới về đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay (2/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đến khoảng đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh.
Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3; vùng ven biển cấp 3, cấp 4, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20 - 22 độ C.
Khoảng gần sáng ngày 5/10, vùng biển Hà Tĩnh gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, sóng cao 2-3m.
Cảnh báo từ đêm 4 - 6/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Bằng nhiều cách làm phù hợp, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường sống lành mạnh.
Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ thơ mà còn là dịp để các gia đình ở Hà Tĩnh cùng con lưu giữ những ký ức tuổi thơ qua các hoạt động trải nghiệm truyền thống. Từ làm bánh, làm đèn lồng đến chuẩn bị mâm cỗ… mỗi khoảnh khắc sum vầy đều giúp mùa trăng thêm phần ý nghĩa.
Sau giờ hành chính, anh Nguyễn Sơn Tùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác- thế giới của những màn biến hóa kỳ ảo. Với anh, ảo thuật không đơn thuần là trò giải trí, mà là "liều thuốc" nhiệm màu giúp cân bằng lại nhịp sống sau những giờ làm việc nơi công sở.
Khi trời mưa bão, để đảm bảo an toàn điện, bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: ngắt nguồn điện các thiết bị ngoài trời, ngắt cầu dao tổng khi ngập lụt, tránh xa khu vực nguy hiểm và cảnh giác với các sự cố điện bất ngờ.