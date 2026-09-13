Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và nhiễu động gió trên cao, từ sáng 13/9 đến đêm 13/9, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 350mm.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, hồi 7h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo, đến 7h ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 - 15km/h và đi vào khu vực đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trên biển, vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; ảnh hưởng đến lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển.

Từ chiều tối 13/9, khu vực ven biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.