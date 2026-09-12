Cách uống cà phê bảo vệ thận, trẻ hóa mạch máu

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hong Yongxiang (Đài Loan, Trung Quốc), cách uống cà phê sẽ quyết định đây là "trợ thủ" bảo vệ hay tác nhân gây hại cho thận.

Nếu thay thế đường tinh luyện và bột kem béo bằng dầu ô liu siêu nguyên chất ép lạnh, kết hợp đánh bọt ở tốc độ cao trong 30 đến 45 giây, các phân tử chống oxy hóa sẽ được vận chuyển đến các tế bào mạch máu bị tổn thương hiệu quả hơn.

Chia sẻ trên trang cá nhân, bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yongxiang dẫn chứng một nghiên cứu quy mô lớn đăng tải trên Tạp chí Bệnh học Thận học Mỹ (American Journal of Kidney Diseases - AJKD). Kết quả cho thấy những người uống một lượng cà phê đen vừa phải mỗi ngày có thể giảm từ 11-18% nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Nguyên nhân là cà phê đen rất giàu axit chlorogenic - một chất chống oxy hóa mạnh giúp chống viêm hiệu quả cho hệ thống mạch máu ở thận.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác công bố trên tạp chí Nephrology Dialysis Transplantation (NDT) cũng chỉ ra rằng việc nạp lượng caffeine hợp lý sẽ thúc đẩy mạch máu giải phóng oxit nitric, cải thiện lưu lượng máu tới thận, từ đó hỗ trợ đắc lực cho chức năng của cơ quan này.

Dầu ô liu chứa hàm lượng rất cao polyphenol cùng các axit béo không bão hòa đơn. Những hoạt chất này có khả năng làm giảm tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể, đồng thời làm chậm đáng kể quá trình xơ cứng cầu thận và tổn thương nội mô mạch máu.

Khi kết hợp dầu ô liu với cà phê đen theo tỷ lệ phù hợp và khuấy với tốc độ cao, hiện tượng nhũ hóa tự nhiên sẽ diễn ra. Ảnh minh họa: Bảo Bảo

Bác sĩ Hong Yongxiang phân tích, khi kết hợp dầu ô liu với cà phê đen theo tỷ lệ phù hợp và khuấy với tốc độ cao, hiện tượng nhũ hóa tự nhiên sẽ diễn ra. Quá trình này tạo ra các hạt lipid siêu nhỏ, hoạt động như những viên nang bảo vệ siêu nhỏ bọc lấy axit chlorogenic và polyphenol trong dầu ô liu. Cấu trúc bao bọc này giúp bảo vệ các hoạt chất dễ tổn thương vượt qua môi trường axit dạ dày, từ đó đưa các phân tử chống oxy hóa đến đúng vị trí các tế bào mạch máu bị tổn thương.

Để áp dụng công thức này, bác sĩ Hong Yongxiang hướng dẫn:

Chuẩn bị 200 ml cà phê đen nóng mới pha rót vào cốc.

Thêm 15 đến 20 ml dầu ô liu siêu nguyên chất ép lạnh (Extra Virgin).

Dùng cây tạo bọt sữa đánh ở tốc độ cao trong 30 đến 45 giây cho đến khi dầu và cà phê hòa quyện hoàn toàn, bề mặt xuất hiện lớp bọt nhũ hóa màu vàng mịn màng như latte.

Duy trì thói quen này mỗi ngày là cách đơn giản giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe của thận.