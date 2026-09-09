Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng miền Bắc, Biển Đông sắp có áp thấp

Trưa 9/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đang bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, còn trên Biển Đông đang xuất hiện những hình thái thời tiết có thể gây mưa lớn kéo dài cho miền Trung trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng ngày 12-13/9, dải hội tụ nhiệt đới có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông, với xác suất 70-80%.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30-40%. Đáng chú ý, nếu áp thấp nhiệt đới hoặc bão hình thành, tương tác với không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới có thể khiến miền Trung bước vào một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài đến khoảng ngày 17/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong đợt mưa này, nguy cơ xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở mức cao.

Đối với diễn biến mưa những ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra hai kịch bản.

Không khí lạnh đầu mùa đang ảnh hưởng miền Bắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Kịch bản có khả năng xảy ra cao hơn, với xác suất 60-70%, là mưa lớn bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến khoảng ngày 16/9. Trọng tâm mưa được dự báo tập trung từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.

Ở kịch bản còn lại, xác suất 30-40%, đợt mưa lớn có thể bắt đầu muộn hơn, khoảng ngày 14/9 và kéo dài đến ngày 17/9, tập trung từ Nghệ An đến Huế.

Đợt mưa mới được dự báo xuất hiện trong bối cảnh nhiều khu vực Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ những ngày qua đã có mưa lớn.

Từ 19h ngày 8/9 đến 8h ngày 9/9, lượng mưa tại một số nơi vượt 100mm, trong đó Ea Kmut (Đắk Lắk) ghi nhận 130mm, Gia Nghĩa (Lâm Đồng) 106mm.

Sang ngày và đêm 10/9, vùng mưa lớn được dự báo mở rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 120mm. Một số nơi có nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Ngày 11/9, các khu vực trên tiếp tục có mưa 40-90mm, cục bộ trên 150mm. Sau thời điểm này, mưa lớn tại Trung Bộ được dự báo còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, mùa bão năm 2026 có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp. Từ tháng 9 đến tháng 12, khu vực chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng dịch dần xuống Trung Bộ và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Trước nguy cơ mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án ứng phó.

Chính quyền cơ sở được yêu cầu thông tin kịp thời đến người dân; rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Các địa phương đồng thời phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai.