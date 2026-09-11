Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài

Mưa lớn gây nguy cơ sạt lở đất với các khu dân cư sinh sống ở sườn đồi, triền núi.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với các loại hình thời tiết khác, dự báo Hà Tĩnh sẽ có đợt mưa lớn diện rộng và khả năng kéo dài trong nhiều ngày.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh đánh giá: Trước đợt mưa lớn này, trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã miền núi đã trải qua các đợt mưa kéo dài khiến nền đất “no” nước, làm giảm liên kết cấu trúc, mất ổn định. Sự cộng hưởng giữa lượng nước tích tụ lâu ngày với lượng mưa mới dự báo sẽ rất lớn khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sạt lở bờ sông, ảnh hưởng các khu dân cư sinh sống dọc các sườn đồi, triền núi.

Mùa mưa bão năm 2025, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều vụ sạt lở núi, ảnh hưởng tới khu dân cư, đất đai sản xuất của người dân.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, chính quyền các địa phương đang bám sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” nhằm bảo vệ an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân.

﻿ Chính quyền xã Sơn Hồng kiểm tra các vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Theo ông Đỗ Thanh Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, trên cơ sở phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã yêu cầu các lực lượng từ xã tới thôn đã khảo sát, đánh giá hiện trạng từng khu vực dân cư, những vùng xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Qua rà soát, tại xã Sơn Hồng có 88 hộ dân/231 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ ngập lụt, 44 hộ/111 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất, sạt lở ven sông và 32 hộ/117 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ xảy ra lũ quét.

Sau các đợt mưa trước, trên địa bàn cũng đã xảy ra sạt lở ở một số khu vực. Lực lượng xung kích đang tiến hành rà soát lại danh sách các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm để sẵn sàng phương án di dời khi có dấu hiệu nguy hiểm. Các điểm sơ tán tập trung như nhà dân kiên cố, nhà văn hóa, trường học ở khu vực cao ráo đều được kiểm tra điều kiện, phòng khi xảy ra sự cố.

Vũ Quang là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, sạt lở bờ sông khi mưa lớn kéo dài. Ảnh tư liệu.

Cùng chung nỗi lo sạt lở đất, sạt lở ven sông, xã Vũ Quang – địa phương với đặc thù địa hình chia cắt, sông Ngàn Sâu chảy qua địa bàn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, công tác ứng phó cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung cao độ.

Trước tình hình mưa lớn được dự báo sẽ làm mực nước các sông, suối dâng nhanh và nguy cơ sạt lở cao, xã Vũ Quang đã yêu cầu các lực lượng túc trực, rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua lại các khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối, các ngầm tràn ngập sâu; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nền tảng mạng xã hội thông tin tới người dân về tình hình, diễn biến thời tiết và người dân tuyệt đối không chủ quan, kịp thời thông tin tới lực lượng chức năng về các dấu hiệu sạt lở.

Xã cũng đã rà soát, thống kê với 416 hộ/1.416 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm – khu vực dễ bị ngập lụt, sạt lở đất, sạt lở bờ sông để sẵn sàng sơ tán người dân, di dời tài sản khi tình hình mưa lũ diễn ra phức tạp.

Sau các đợt mưa lớn, đất đai khu vực đồi, núi ở Hà Tĩnh đã ngấm no nước, nguy cơ cao xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Không chỉ có Sơn Hồng và Vũ Quang, các địa phương ở Hà Tĩnh cũng được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ, như Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kim Hoa, Mai Hoa, Thượng Đức, Đức Đồng, Hà Linh, Hương Bình, Hương Sơn, Phúc Trạch, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Tiến, Thạch Xuân, Trường Lưu, Tứ Mỹ…, cũng đang tập trung theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phương án ứng phó.

Tới thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã rà soát, thống kê, lên phương án sơ tán 14.353 hộ với 44.160 người dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở ven sông và ngập lụt hạ du hồ chứa. Cùng với kịch bản sơ tán dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị, vật tư, nhiên liệu dự trữ, nhu yếu phẩm, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Nhiều khu vực đồi, núi ở Hà Tĩnh xuất hiện dấu hiệu sụt, trượt.

Ông Trần Đức Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh cho hay: Trước dự báo Hà Tĩnh có khả năng xảy ra mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng phương án tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Cùng với đó, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả.

Song song với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, trước cảnh báo mưa lớn diễn biến phức tạp, các hộ gia đình sinh sống ở sườn đồi, triền núi, ven sông suối cũng chủ động nắm bắt thông tin thời tiết để kê cao đồ đạc, sơ tán tới nơi an toàn.

Dự báo trong những ngày tới, thời tiết còn diễn biến phức tạp, trước tình hình đó, sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương cùng tinh thần cảnh giác của người dân sẽ góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.