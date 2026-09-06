Thói quen có thể làm tăng huyết áp

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch và đột quỵ. Đáng chú ý, tình trạng này có thể diễn tiến mà không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài.

Kiểm soát lượng muối trong chế độ ăn thường được khuyến nghị đối với người có nguy cơ tăng huyết áp. Tuy nhiên, bên cạnh chế độ ăn, một số thói quen sinh hoạt thường ngày cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát huyết áp.

Bác sĩ Amir Khan, bác sĩ đa khoa thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, cho biết có nhiều yếu tố trong sinh hoạt hằng ngày có thể khiến huyết áp tăng và tác động đến sức khỏe tim mạch:

Ngồi quá lâu

Ngồi liên tục trong nhiều giờ là tình trạng phổ biến ở những người làm việc văn phòng hoặc ít vận động.

Theo bác sĩ Amir Khan, việc duy trì tư thế ngồi quá lâu có thể làm giảm lưu thông máu và ảnh hưởng đến chức năng của mạch máu.

Ông cho biết những khoảng nghỉ ngắn để đi lại hoặc giãn cơ cũng có thể giúp duy trì khả năng vận động của cơ thể và hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Căng thẳng kéo dài

Khi căng thẳng, cơ thể giải phóng các hormone như adrenaline và cortisol. Những hormone này có thể khiến nhịp tim tăng và mạch máu co lại, từ đó làm huyết áp tăng tạm thời.

Căng thẳng kéo dài có thể tác động đến nhịp tim, mạch máu và ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp (Ảnh: Getty).

Theo bác sĩ Amir Khan, phản ứng này là một phần của cơ chế đáp ứng với căng thẳng của cơ thể. Trong thời gian ngắn, đây là phản ứng sinh lý bình thường.

Tuy nhiên, nếu tình trạng căng thẳng kéo dài, cơ thể thường xuyên ở trạng thái kích thích, qua đó có thể gây bất lợi cho việc kiểm soát huyết áp.

Người thường xuyên chịu áp lực công việc, thiếu thời gian nghỉ ngơi hoặc gặp căng thẳng kéo dài vì các vấn đề trong cuộc sống cần chú ý đến yếu tố này bên cạnh chế độ ăn và vận động.

Tiêu thụ nhiều caffeine

Caffeine có trong cà phê, trà, nước tăng lực và một số loại đồ uống khác. Sau khi sử dụng, caffeine có thể khiến huyết áp tăng trong thời gian ngắn ở một số người.

Việc tiêu thụ nhiều cà phê cũng có thể tác động đến huyết áp (Ảnh: T.A).

Bác sĩ Amir Khan cho biết caffeine có thể tác động đến cơ chế giúp mạch máu thư giãn, khiến mạch máu co lại ở một mức độ nhất định.

Mức độ ảnh hưởng không giống nhau ở mỗi người. Những người nhạy cảm với caffeine có thể ghi nhận huyết áp tăng rõ hơn sau khi uống cà phê hoặc các đồ uống chứa hàm lượng caffeine cao.

Thiếu ngủ hoặc ngủ kém chất lượng

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phục hồi của cơ thể và hoạt động của hệ tim mạch.

Theo bác sĩ Amir Khan, khi ngủ không đủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém, nồng độ các hormone liên quan đến căng thẳng có thể duy trì ở mức cao hơn vào ban ngày.

Thông thường, huyết áp có xu hướng giảm khi ngủ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu ngủ hoặc giấc ngủ thường xuyên bị gián đoạn có thể ảnh hưởng đến quá trình này.

Nếu kéo dài, những rối loạn về giấc ngủ có thể trở thành một trong các yếu tố bất lợi đối với khả năng kiểm soát huyết áp.

Thận trọng với một số thuốc không kê đơn

Một số loại thuốc không kê đơn, đặc biệt là thuốc giảm nghẹt mũi, có thể ảnh hưởng đến huyết áp.

Các thuốc này thường giúp giảm nghẹt bằng cách làm co mạch máu ở niêm mạc mũi. Tuy nhiên, tác dụng co mạch cũng có thể xuất hiện ở những vị trí khác trong cơ thể và khiến huyết áp tăng ở một số trường hợp.

Bác sĩ Amir Khan khuyến cáo người đã được chẩn đoán tăng huyết áp nên kiểm tra thành phần và hướng dẫn sử dụng trước khi dùng các loại thuốc không kê đơn.

Người bệnh cũng không nên tự ý sử dụng thuốc kéo dài, đặc biệt khi đang điều trị tăng huyết áp hoặc có bệnh tim mạch.

Trong trường hợp cần dùng thuốc điều trị cảm lạnh, nghẹt mũi hoặc các triệu chứng tương tự, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để lựa chọn sản phẩm phù hợp.