Bão số 5 đi ra ngoài Biển Đông, Hà Tĩnh duy trì nắng nóng

Bão số 5 di chuyển lên phía Bắc.

Hồi 4h sáng nay (3/9), vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 23,6 23,3; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62 - 88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo tới 4h ngày 4/9, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông; trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ bão suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc; 114,5-118,5 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Dự báo tới 4h ngày 5/9, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h.Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông; trên khu vực đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó, theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, ngày hôm qua (2/9), hầu khắp khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35.1 - 36.0 độ C; độ ẩm thấp nhất 52 - 57%.

Dự báo ngày 3 - 4/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 50 - 60%.

Dự báo từ ngày 5/9 đợt nắng nóng tại Hà Tĩnh sẽ kết thúc.