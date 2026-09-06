Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Tàu thuyền trên vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, sóng lớn

Nguyễn Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cảnh báo tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn từ hôm nay.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay, vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Dự báo: từ chiều và đêm nay, vùng biển Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8 và sóng biển cao trên 2m.

bqbht_br_bht-brd-t6.jpg
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo đề phòng lốc sét, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, sản xuất (Ảnh tư liệu).

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Vì vậy, cần đề phòng nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, sản xuất, đặc biệt tại các bãi biển Xuân Thành, Thạch Bằng, Thạch Hải, Thiên Cầm, khu kinh tế Vũng Áng.

Cũng theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 6 - 7/9, ảnh hưởng rãnh áp thấp dịch dần xuống phía Nam và khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội. Từ ngày 9 - 14/9, khả năng trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn mưa đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; mưa lớn cục bộ có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, vách núi; ngập úng ở vũng trũng thấp, khu công nghiệp, đô thị.

Tin liên quan

Tags:

#Lốc sét #gió giật mạnh #sóng lớn #vùng biển Hà Tĩnh #thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao cho công tác ứng phó trước dự báo có khả năng xảy ra mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Thói quen có thể làm tăng huyết áp

Thói quen có thể làm tăng huyết áp

Nhiều người đã giảm muối trong khẩu phần nhưng huyết áp vẫn khó kiểm soát. Nguyên nhân có thể đến từ những thói quen ít được chú ý trong sinh hoạt hằng ngày.
Diễn biến mới nhất của bão số 5

Diễn biến mới nhất của bão số 5

Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão sẽ đổi hướng, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 5/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!