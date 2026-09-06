Tàu thuyền trên vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, sóng lớn

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay, vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Dự báo: từ chiều và đêm nay, vùng biển Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8 và sóng biển cao trên 2m.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo đề phòng lốc sét, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, sản xuất (Ảnh tư liệu).

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Vì vậy, cần đề phòng nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, sản xuất, đặc biệt tại các bãi biển Xuân Thành, Thạch Bằng, Thạch Hải, Thiên Cầm, khu kinh tế Vũng Áng.

Cũng theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 6 - 7/9, ảnh hưởng rãnh áp thấp dịch dần xuống phía Nam và khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội. Từ ngày 9 - 14/9, khả năng trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn mưa đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; mưa lớn cục bộ có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, vách núi; ngập úng ở vũng trũng thấp, khu công nghiệp, đô thị.