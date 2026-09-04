Các xã vùng biển Cửa Sót chủ động ứng phó trong mùa mưa bão

Xã Lộc Hà tổ chức trục vớt xác các tàu cá hỏng tại âu thuyền Cửa Sót (thôn Xuân Phượng) để bảo đảm luồng lạch thông thoáng, an toàn trong mùa mưa bão.

Bình quân mỗi năm, thôn Xuân Phượng (xã Lộc Hà) phải ứng phó với 2-3 đợt thiên tai. Vì vậy, công tác phòng, chống thiên tai luôn được chính quyền, ban cán sự thôn và 455 hộ dân đặc biệt quan tâm. Những ngày này, người dân đang khẩn trương gia cố nhà cửa, công trình phụ, cắt tỉa cây xanh, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước, sửa chữa các công trình bị xuống cấp.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Chi bộ thôn Xuân Phượng (xã Lộc Hà) cho biết: “Rút kinh nghiệm từ các đợt thiên tai trước, thôn đã xây dựng phương án cho từng tình huống cụ thể. Hiện nay, chúng tôi tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai; chuẩn bị phương án di dời người và tài sản khỏi khu vực xung yếu; hỗ trợ ngư dân chằng néo tàu thuyền; duy trì thông tin liên lạc, bảo đảm ANTT và sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh”.

Ban CHQS xã Lộc Hà sẵn sàng phương tiện, trang bị, dụng cụ để ứng phó với mưa bão.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão, các phòng, ngành, lực lượng đang gấp rút vào cuộc. Thượng tá Phan Phúc Trường – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lộc Hà cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của đơn vị cơ bản đã hoàn tất. Khi có tình huống, chúng tôi có thể huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng 400 áo phao, 6 nhà bạt và cung cấp đủ nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết. Các địa bàn trọng điểm được ưu tiên bố trí lực lượng là thôn Thịnh Lộc, Xuân Phượng, Long Hải, Cửa Sót, Lộc Nguyên. Các nhiệm vụ trọng tâm là giúp Nhân dân thu hoạch mùa màng, di dời dân, bảo vệ tài sản và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, khắc phục hậu quả sau thiên tai”.

Khơi thông các luồng lạch chính ở thôn Hải Bằng (xã Lộc Hà) để bảo đảm nước lũ thoát ra biển nhanh, không gây ngập lụt cục bộ.

Bà Nguyễn Thị Minh – Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà cho hay: “Chúng tôi đã xây dựng phương án ứng phó và chuẩn bị các điều kiện để vận hành hiệu quả phương châm "4 tại chỗ". Từng phòng, ngành, lực lượng và thôn xóm được phân công nhiệm vụ cụ thể; nguồn lực, vật tư, phương tiện được rà soát, bổ sung. Đặc biệt, xã chú trọng phương án sơ tán 223 hộ với 577 nhân khẩu khi có bão mạnh từ cấp 13 trở lên, bảo vệ 259 tàu thuyền của ngư dân và gia cố các đoạn đê biển xung yếu”.

Nhà văn hóa thôn Trung Nghĩa (xã Lộc Hà) được xây dựng kiên cố, cao ráo để phục vụ di dời dân khi xảy ra thiên tai.

Với quyết tâm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, xã Mai Phụ cũng đang phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đê Tả Nghèn, đoạn nối từ thôn Mai Lâm đến thôn Gia Mỹ. Đây là tuyến đê xung yếu, nhiều năm bị xuống cấp, mặt đê nhỏ hẹp, tường chắn sóng hư hỏng, nhiều đoạn mái taluy âm bị sóng đánh bong tróc. Công trình có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng. Đến nay, công trình nâng cấp đê Tả Nghèn đã đạt khoảng 45% khối lượng, các hạng mục quan trọng đang được ưu tiên thi công sớm.

Gấp rút khắc phục dứt điểm sự cố sụt mái đê Tả Nghèn nghiêm trọng đoạn qua thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ.

Ông Phạm Văn Thái ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) chia sẻ: “Người dân trong vùng rất phấn khởi khi công trình quan trọng này được đầu tư nâng cấp và triển khai với tiến độ khá nhanh. Mặt đê, tường chắn sóng đang được nâng cao hơn 0,5m; những vị trí bị các cơn bão lớn năm ngoái gây hư hỏng nghiêm trọng cũng đang được khắc phục triệt để”.

Thi công tường chắn sóng của đê Tả Nghèn (đoạn giáp ranh giữa xã Lộc Hà với xã Mai Phụ).

Không chỉ tập trung khắc phục tuyến đê xung yếu, xã Mai Phụ còn chủ động triển khai phương án ứng phó trên toàn địa bàn. Trên cơ sở nhận diện từng loại hình thiên tai và mức độ rủi ro ở mỗi khu vực, các phòng, ban, lực lượng và thôn xóm đã cụ thể hóa nhiệm vụ, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư theo tinh thần chủ động từ sớm, từ xa. Địa phương đặc biệt lưu ý các tình huống mưa lớn, bão mạnh, triều cường gây ngập úng và đe dọa an toàn đê điều.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Mai Phụ.

Ông Nguyễn Xuân Bắc – Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ khẳng định: “Để nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, xã đã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để bảo đảm công tác chỉ huy, điều hành thông suốt, hiệu quả. Đặc biệt, để vận hành tốt phương châm "4 tại chỗ", xã đã thành lập tổ xung kích với 196 người; chuẩn bị 340 áo phao, 5 tàu thuyền, 4.000 bao tải, 3 máy phát điện. Các điều kiện về điện, thông tin liên lạc, giao thông, lương thực, thực phẩm, nước uống đều được bảo đảm”.

Người dân xã Mai Phụ gia cố hồ nuôi tôm để vụ thu đông đảm bảo an toàn.

Trong mùa mưa bão, sự chủ động từ sớm, từ xa của chính quyền và người dân vùng biển Cửa Sót không chỉ giúp nâng cao năng lực ứng phó mà còn tạo thế chủ động trong mọi tình huống xấu. Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ này sẽ góp phần hướng tới mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân nếu không may xảy ra thiên tai.