Máy kéo tự chế – “trợ thủ” đắc lực của ngư dân vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ vật liệu, động cơ đơn giản, nhiều ngư dân ở các vùng biển Hà Tĩnh đã cải tiến, chế tạo ra máy kéo thuyền, giúp đưa tàu thuyền lên, xuống bờ thuận tiện, giảm công sức và đặc biệt phát huy hiệu quả trong mùa mưa bão.
Từ năm 2024, máy kéo thuyền bắt đầu xuất hiện tại khu vực Thiên Cầm và được ngư dân đưa vào sử dụng. Qua thực tế, những chiếc máy này tiếp tục được cải tiến để phù hợp với địa hình bãi cát và việc đưa thuyền lên, xuống bờ.
Trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan, các địa phương và người chăn nuôi tại Hà Tĩnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Hà Tĩnh xác định sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, ứng phó và phản ứng nhanh của lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ” là yếu tố mang tính quyết định.
Những năm gần đây, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) luôn chú trọng quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm hồng giòn Yên Du, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế và tạo đầu ra ổn định cho người dân.