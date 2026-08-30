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Máy kéo tự chế – “trợ thủ” đắc lực của ngư dân vùng biển Hà Tĩnh

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Từ vật liệu, động cơ đơn giản, nhiều ngư dân ở các vùng biển Hà Tĩnh đã cải tiến, chế tạo ra máy kéo thuyền, giúp đưa tàu thuyền lên, xuống bờ thuận tiện, giảm công sức và đặc biệt phát huy hiệu quả trong mùa mưa bão.

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Sau mỗi chuyến vươn khơi, đưa thuyền lên bờ luôn là công việc nặng nhọc đối với ngư dân, nhất là với những chiếc thuyền có trọng tải lớn.
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Công việc vừa mất thời gian, vừa tốn nhiều sức lực. Vào những ngày thời tiết diễn biến bất thường, việc đưa thuyền lên bờ càng trở nên cấp thiết.
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Từ năm 2024, máy kéo thuyền bắt đầu xuất hiện tại khu vực Thiên Cầm và được ngư dân đưa vào sử dụng. Qua thực tế, những chiếc máy này tiếp tục được cải tiến để phù hợp với địa hình bãi cát và việc đưa thuyền lên, xuống bờ.
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Ông Phan Xuân Văn, thôn Cẩm Long, xã Thiên Cầm cho biết: “Trước đây kéo thuyền lên rất vất vả, phải nhiều người mới làm được. Từ khi có máy kéo tự chế, công việc nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần 1 - 2 người điều khiển, thuyền có thể được kéo lên bờ trong khoảng 2 - 3 phút. Nhờ vậy, việc khai thác, đánh bắt thủy sản của chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn”.
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Những chiếc máy kéo thuyền ở vùng biển Thiên Cầm được chế tạo từ những vật liệu khá đơn giản như máy nổ, bình ắc quy, ròng rọc và trục bánh xe ô tô. Không cầu kỳ về thiết kế nhưng khi vận hành, thiết bị này tạo ra sức kéo đáng kể.
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Nguyên lý hoạt động cũng khá đơn giản: động cơ máy nổ truyền lực cho bánh xích di chuyển trên cát; thông qua hệ thống ròng rọc, chiếc thuyền được nâng, kéo và trượt dần lên bờ. Những chiếc máy kéo này do chính ngư dân nghiên cứu, cải tiến dựa trên điều kiện thực tế, phù hợp với địa hình bãi ngang và nhu cầu sử dụng của từng gia đình.
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Anh Nguyễn Văn Bính (thôn Cẩm Long, xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Máy được làm từ những vật liệu sẵn có, chi phí không quá lớn nhưng hiệu quả rất rõ. Nhờ có máy, việc đưa thuyền lên xuống bờ thuận lợi hơn, đỡ mất sức cho ngư dân”.
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Không chỉ được sử dụng tại Thiên Cầm, máy kéo tự chế còn phát huy hiệu quả ở nhiều khu vực bãi ngang ven biển Hà Tĩnh.
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Tại xã Đồng Tiến, địa phương có 299 tàu thuyền đánh bắt gần bờ, điều kiện địa hình không cho phép đầu tư bến cảng quy mô lớn. Vì vậy, việc đưa thuyền lên xuống bãi chủ yếu dựa vào sức người và các phương tiện hỗ trợ tại chỗ.
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Sự xuất hiện của những chiếc máy kéo được ngư dân cải tiến từ máy cày đã giúp giảm đáng kể công sức khi đưa thuyền lên, xuống bãi.
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Ông Nguyễn Văn Thuyên - Trưởng thôn Đại Tiến, xã Đồng Tiến cho biết: “Trước đây mỗi lần đưa thuyền lên xuống bờ bà con rất vất vả, phải nhiều người hỗ trợ. Bây giờ có máy kéo nên công việc thuận lợi hơn rất nhiều, nhất là đối với những thuyền lớn”.
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Ở những vùng bãi ngang, khi có thông tin về áp thấp nhiệt đới, bão hoặc thời tiết nguy hiểm, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng đưa tàu thuyền lên bờ, vào vị trí tránh trú an toàn. Khi đó, việc rút ngắn thời gian kéo thuyền giúp ngư dân chủ động hơn trong phòng tránh thiên tai.
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Những chiếc máy kéo tự chế, dễ vận hành và phù hợp với địa hình bãi cát, đang trở thành “trợ thủ” hữu ích, hỗ trợ ngư dân bảo vệ tài sản trước thiên tai.
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Ông Lê Đình Khánh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Tiến cho hay: “Trong điều kiện mưa bão, máy kéo giúp bà con đưa thuyền lên bờ nhanh hơn, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đây là giải pháp rất thiết thực đối với những địa bàn bãi ngang, nơi chưa có điều kiện đầu tư bến cảng. Thời gian tới chúng tôi sẽ mời các chủ máy thành lập các tổ hợp tác để có định hướng hoạt động, đảm bảo quản lý trên địa bàn. Chúng tôi mong muốn tỉnh có sự hỗ trợ các tổ hợp tác sau khi thành lập để tạo điều kiện cho ngư dân trong quá trình đánh bắt được thuận lợi hơn”.
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Từ chỗ phải mất nhiều thời gian, công sức để kéo thuyền, nay công việc đã trở nên nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn. Hiệu quả ấy không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn góp phần nâng cao khả năng chủ động phòng tránh, ứng phó với mưa bão, bảo vệ phương tiện sản xuất và sinh kế của ngư dân.
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Những chiếc máy kéo tự chế vì thế đang trở thành một sáng kiến nhỏ nhưng mang lại giá trị thiết thực, đồng hành cùng ngư dân vùng bãi ngang trong mỗi chuyến vươn khơi và hành trình trở về an toàn.
VIDEO: Máy kéo tự chế – “Trợ thủ” đắc lực của ngư dân vùng biển Hà Tĩnh.

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